Eddy Cue di Apple nel Consiglio direttivo della Duke University

Eddy Cue, Senior Vice President of Internet Software and Services di Apple, ora fa parte anche del Consiglio Direttivo della Duke University nella Carolina del Nord.

Lo riferisce Macrumors citando funzionari dell’istituzione. Cue si è laureato in scienze informatiche ed economia presso la Duke University; è un tifoso della squadra di basket della Duke ed entrambi i figli Adam e Spencer hanno studiato alla Duke University.

Cue è uno dei sei nuovi membri del Consiglio di amministrazione che hanno accettato il mandato per sei anni. Tutti gli altri membri del Consiglio sono ex studenti dell’istituzione che si sono fatti notare per una carriera imprenditoriale di successo. Al pari di altri amministratori, Cue sarà responsabile della missione educativa scolastica e politiche di bilancio.

Stando a quanto riferito in un comunicato della Duke, Cue è tornato molte volte alla sua università per assistere studenti in settori legati alla tecnologia e nel 2017 ha parlato nell’ambito della Duke Technology Scholars stimolando le studentesse a carriere nell’ambito della computer science, dell’ingegneria elettronica e informatica.

Cue è in Apple dal 1989 e in qualità del team dirigente si occupa della supervisione di Apple TV+, Tunes Store, Apple Music, Apple Pay, Mappe e iCloud. Cue guida anche il team di Apple responsabile della programmazione video. È arrivato in Apple nel 1989 ed è stato determinante nella creazione dello store online di Apple nel 1998, nell’iTunes Store nel 2003 e nell’App Store nel 2008. Ha svolto ruoli chiavi nello sviluppo della suite iLife. Cue ha conseguito la laurea in Informatica ed Economia presso la Duke University.

Cue recentemente ha – tra le altre cose – accettato il ruolo di advisor per Autograph, azienda che opera nell’ambito delle piattaforme per vendere e comprare i Non Fungible Token (NFT). È inoltre membro del Consiglio di Amministrazione di Ferrari NV come amministratore non esecutivo.