Saturimetro digitale per misurare l’ossigeno nel sangue, spedito da Amazon: solo 15,99 euro

Prendersi cura della propria salute non è mai stato un imperativo come in questi giorni. Ed allora bastano poco circa 16 euro per metterci in casa un pulsossimetro digitale spedito direttamente da Amazon.

Si tratta di un prodotto certamente adatto per tutta la famiglia, per potersi prendere cura di sé in modo davvero semplice, da utilizzare anche dopo l’attività fisica. Il pulsossimetro misura principalmente la saturazione di ossigeno nell’uomo, l’indice di perfusione e la frequenza del polso. È adatto per la famiglia, ma utile anche in eventuali strutture mediche. Ricordiamo che il pulsossimetro è molto importante quando si ha il Covid o anche solo il sospetto di averlo per sintomi influenzali. La discesa di ossigeno nel sangue è un segnale precoce di un possibile aggravamento della malattia.

E’ adatto anche a persone di età superiore ai 60 anni, e il suo utilizzo è davvero semplice. E’ sufficiente accenderlo, inserire un dito nell’incavo di gomma e rilasciare il morsetto. A questo punto, semplicemente premendo il pulsante, l’ossimetro entrerà in funzione, mostrandovi dopo pochi secondo tutti i dati a schermo. Dopo 10-15 secondi di inutilizzo la periferica entrerà in modalità sospensione.

La sonda è dotata di comodi cuscinetti in silicone, liscio al tatto e confortevole. E’ resistente all’acqua e alla polvere con livello di certificazione IP22. Per il funzionamento sono necessarie 2 pile AAA, mentre per quanto concerne le dimensioni la periferica mirusa appena 5,7 x 3,1 x 3 cm.

Questo accessorio che secondo alcuni esperti dovrebbe essere tenuto in casa quasi come fosse un accompagnamento del termometro, costa 15,99 euro e viene spedito direttamente da Amazon. Sarà a casa vostra il 27 Novembre.

