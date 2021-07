Potenziali problemi con alcuni dischi rigidi nelle Time Capsule di Apple

Gli utenti di Time Capsule dovrebbero fare attenzione ad un problema che è stato individuato in alcuni dischi rigidi di Seagate che si rtrovano all’interno del dispositivo di backup di Apple.

Apple non produce più Time Capsule dal 2018 ma questo accessorio è ancora usato da tanti utenti Mac per effettuare il backup via rete. Datenrettung Berlin, azienda tedesca specializzata in data recovering, riferisce (via 9to5Mac) che nelle Time Capsule sono presenti dischi Seagate Grenada. In questi dischi rigidi a quanto pare c’è n difetto di progettazione che comporta un elevata incidenza di guasti.

Datenrettung segnala problemi con le unità Seagate Grenada presenti nelle Time Capsule (unità ST3000DM001 da 3TB e ST2000DM001 da 2TB, tutte e due da 3,5″) usate fino al 2018 nel dispositivo di backuo di Apple. Il meccanismo di parcheggio delle testine è realizzato con due diversi materiali che – secondo Datenrettung – prima o poi comporta una rottura dei dischi, inconveniente che si manifesta ancora di più anche per via del poco ventilato sistema di ventilazione delle Time Capsule.

“I danni alla rampa di parcheggio provocano quindi la distruzione dell’unità di lettura/scrittura, con gravi deformazioni al successivo parcheggio dell’unità di lettura/scrittura. Quando la Time Capsule viene di nuovo accesso o al risveglio dall’ibernazione, i dati i piatti con i dati dell’hard disk Seagate vengono distrutti a causa della deformazione dell’unità di lettura/scrittura che si trascina su di essi”.

Datenrettung riferisce di avere notato il problema con diverse unità Seagate presenti nelle Time Capsule; l’azienda spiega che il recovering dei dati è in alcuni casi possibile ma richiede fatica, sforzi elevati e non sempre è possibile recuperare tutti i dati.

Datenrettung raccomanda agli utenti di Time Capsule con dischi da 2TB o 3TB di individuare dispositivi di backup alternativi. Volendo è possibile sostituire il disco interno nella Time Capsule con dischi rigidi più affidabili.