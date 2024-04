Fallout 3 e New Vegas sono gratis su Amazon Luna

La serie TV Fallout è disponibile e sta riscuotendo successo su Amazon Prime Video e, per festeggiare come si deve il debutto, il colosso dell’eshopping ha inserito i giochi Fallout 3 e anche dello spin-off New Vegas all’interno del proprio servizio di videogiochi in streaming Amazon Luna. Gli abbonati ad Amazon Prime possono giocare gratis.

La serie TV è stata creata dagli ideatori di Westworld, Jonathan Nolan e Lisa Joy e lo show riporta in auge molti degli elementi visti nei giochi. Tra serie TV e giochi, dunque, sembra esserci una sinergia che Amazon ha voluto sottolineare inserendo all’interno del catalogo Luna i giochi Fallout 3 e New Vegas.

Con Fallout 3, presente in catalogo in versione Game of the Year Edition, permette al giocatore di ripercorrere la storia del gioco più acclamato del 2008. Inizialmente, il giocatore potrà creare un personaggio per immergersi in un mondo post-apocalittico dove lottare per la sopravvivenza.

La trama di gioco è certamente nota al grande pubblico: Vault 101, il gioiello delle terre desolate, ha servito gli abitanti sopravvissuti di Washington DC e dei dintorni, dopo che la guerra atomica mondiale del 2077 ha praticamente raso al suolo gli Stati Uniti. Il gioco, però, permetterà di salire in superficie per avventurarsi sotto al cocente sole delle terre desolate, alla ricerca del padre allontanatosi dal comfort del Vault.

La stessa struttura di gioco RPG open world si riflette, poi, anche su New Vegas. I due videogiochi disponibili gratuitamente su Luna, possono essere giocati da tutti gli abbonati ad Amazon Prime: i titoli rimarranno in catalogo fino ad ottobre 2024.

Amazon Luna

Per chi non lo conoscesse, Amazon Luna è il servizio di giochi in streaming di Amazon, che punta a ridefinire il settore grazie alla grande compatibilità del sistema con diverse piattaforme.

Sostanzialmente, per iniziare a giocare con Amazon Luna sarà necessario disporre soltanto di un qualsiasi dispositivo tra PC, Mac, FireStick, Smart TV compatibili e un joypad bluetooth. Ecco cosa ne pensiamo dopo averlo provato. Lo abbiamo testato a questo indirizzo.

Tutte le notizie sui servizi streaming per film, serie TV, musica e videogiochi sono disponibili in questa sezione di macitynet.