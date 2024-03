ELEPHAS BL128, mini proiettore Full HD a soli 129 €

Un videoproiettore portatile con risoluzione Full HD a meno di 150 Euro? allora ELEPHAS BL128 è quello che fa per voi, perché al momento costa 129 € ed offre tutto questo, con importanti vantaggi anche dal punto di vista della compatibilità.

Funziona infatti con gli iPhone, i dispositivi Android e i computer Windows, perciò potete usarlo con facilità sia a casa che a scuola, in ufficio oppure direttamente all’aperto, magari per creare al volo il “momento cinema” durante una festa in giardino.

Come dicevamo la risoluzione massima è in Full HD, abbastanza per poter godere dei contenuti in buona qualità. E con la proiezione massima di 200 pollici, si può davvero ottenere un grande schermo senza grosse pretese.

Come dicevamo uno dei suoi maggiori punti di forza è dato dalla sua elevata trasportabilità: occupa infatti appena 15 x 11 x 6 centimetri, pesa circa 1,3 chili e in dotazione c’è una pratica valigetta per trasportarlo in sicurezza con facilità.

E poi, la versatilità: oltre al collegamento WiFi con smartphone, tablet e computer, c’è una presa USB-A per acquisire foto e video da proiettare sul grande schermo direttamente da chiavette USB e dischi esterni, l’HDMI per il collegamento via cavo anche a console, Chromecast, Fire TV e via dicendo, e una uscita jack audio da 3,5 millimetri per altoparlanti e cuffie.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo a soli 129,60 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità.

