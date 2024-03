Stellantis, accordo per importazione e vendita vetture della cinese Leapmotor

Da un po’ di tempo circolava una indiscrezione secondo la quale Stellantis voleva sfruttare lo stabilimento di Mirafiori per la produzione di auto elettriche della cinese Leapmotor.

Reuters conferma ora l’accordo e riferisce che l’azienda cinese ha ricevuto l’ok dalle locali autorità di regolamentazione. La cinese National Development and Reform Commission (NDRC) da hato il suo assenso alla joint venture, e ora le due aziende attendo approvazioni normative in altri mercati.

Il produttore italo-francese a ottobre aveva reso noto di avere acquistato il 21% delle quote di Leapmotor per un valore pari a 1,6 miliardi di dollari, una mossa che dovrebbe permettere di smuovere il mercato in Cina, il più grande al mondo in termini di vendite.

Sulla base dell’accordo, Stellantis acquisisce i diritti a costruire, esportare e vendere prodotti Leapmotor all’infuori della Cina, una novità per una casa automobilistica occidentale; la creazione della joint-venure (Leapmotor International) permette a Stellantis di collocarsi alla guida con una quota del 51%.

L’accordo – spiega Reuters – è di rilievo perché il governo cinese non ha finora mai concesso a produttori di auto straniere i diritti esclusivi per l’esportazione, la vendita e la fabbricazione dei suoi prodotti al di fuori della Cina. La joint-venure è conveniente sia da tutti e due i punti di vista: Stellantis potrebbe costruire vetture elettriche più economiche usando tecnologie di Leapmotor, i cinesi possono sbarcare sul Vecchio Continente forti dell’accordo con Stellantis.

Sfruttando gli stabilimenti di Mirafiori, Leapmotor potrebbe – tra le altre cose – evitare l’imposizione di dazi sull’importazione di veicoli.

Stellantis ha intanto annunciato un piano di investimenti record nella regione Sud America per un totale di 5,6 miliardi di euro (30 miliardi di real) dal 2025 al 2030, indicato come il più grande investimento nella storia dell’industria automobilistica brasiliana e sudamericana. Gli investimenti in programma sosterranno il lancio di oltre 40 nuovi prodotti nel periodo, lo sviluppo di nuove tecnologie Bio-Hybrid, di tecnologie innovative di decarbonizzazione nell’intera filiera automobilistica e di nuove opportunità di business.

