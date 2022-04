Elettriche, tecnologiche e innovative le Skoda del futuro

Una nuova filosofia “in grado di lasciare a bocca aperta clienti e concorrenti”. È quanto promette Skoda, affermando di essere pronta ad una rivoluzione in grado di risponderere alle esigenze della mobilità del futuro.

Seguendo quanto annunciato dalla strategia NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030, il marchio ceco punta sul nuovo corso stilistico MODERN SOLID per implementare le novità previste.

“Ci sarà un vero e proprio momento wow, sia per chi guiderà una ŠKODA che per i brand competitor” ha sottolineato il Presidente di ŠKODA Thomas Schäfer in occasione della recente conferenza stampa annuale di bilancio.

Il nuovo concetto di design MODERN SOLID non riguarderà solamente lo stile delle vetture, ma l’intero brand a 360 gradi. “La nostra strategia NEXT LEVEL e la trasformazione complessiva richiedono una revisione completa del design, non solo per quanto riguarda i prodotti ma anche per l’intero marchio”, ha affermato Martin Jahn, Membro del Board ŠKODA con responsabilità per Vendite e Marketing che parla del “cambiamento più significativo” da quando l’azienda è entrata a far parte del Gruppo Volkswagen.

Futuro solo elettrico

Passando ai prodotti in arrivo, il futuro vedrà il debutto di almeno tre nuovi modelli a zero emissioni attesi nei prossimi anni e posizionati al di sotto della ENYAQ iV. “L’elettrificazione sta iniziando a giocare un ruolo importante anche in alcuni mercati in via di sviluppo, come l’India.

“La mobilità elettrica è un percorso chiaro e crediamo fermamente che sia la strada giusta da intraprendere, non è una scelta legata alle decisioni dell’Unione Europea” ha spiegato il CEO Thomas Schäfer. Questo non vorrà dire un addio immediato ai modelli tradizionali, come dimostra il lancio della nuova FABIA, ma al tempo stesso non verrà sviluppata ulteriormente la gamma ibrida plug-in. “Le vetture PHEV sono un modo molto costoso per ridurre CO2 e consumi, perché tecnicamente nell’auto sono presenti un sistema termico ed uno elettrico” ha ricordato Schäfer.

La totale elettrificazione arriverà anche su modelliome l’OCTAVIA: bisognerà però aspettare la futura generazione, perché l’approccio Skoda non prevede l’adattamento del modello attuale con l’inserimento di un pacco batterie dalle generose dimensioni. “Stiamo lavorando allo sviluppo di auto che si adattino alla nuova era della mobilità elettrica e digitale” ha aggiunto Jahn.

Niente idrogeno o carburanti alternativi

Come verranno alimentate le Skoda del futuro? Non a idrogeno o con carburanti sintetici, soluzioni poco efficienti dal punto di vista energetico e che comporterebbero maggiori costi di realizzazione delle vetture. “La soluzione migliore è l’elettrificazione totale, grazie anche all’utilizzo della piattaforma MEB che ci ha consentito di ottenere grandi economie di scala e di ridurre i costi di produzione dei veicoli elettrici” ha concluso Schäfer.

Nonostante il contesto decisamente sfidante per l’intero settore e le difficoltà legate alla mancanza di semiconduttori, nel 2021 ŠKODA ha consegnato 878.200 auto ai clienti e ha registrato un utile operativo pari a 1,08 miliardi di Euro. Il conflitto in Ucraina e le conseguenti limitazioni alla catena di approvvigionamento aumentano il livello di incertezza per il 2022.

