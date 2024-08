Reader legge testi con voci AI di alta qualità su iPhone e Android

Pubblicità

Se siete alla ricerca di un’app in grado di leggere testi in varie lingue con voci professionali e di alta qualità, l’app Reader AI Audio di ElevenLabs è tra le scelte più raccomandante del momento. L’app in questione supporta 32 lingue, può leggere PDF, articoli, racconti, saggi con tonalità diverse, e nel caso dell’inglese anche usando il tono di voce di celebrità quali Judy Garland, James Dean, Burt Reynolds e Sir Laurence Olivier.

L’app è stata presentata a giugno; era in precedenza disponibile solo negli USA e nel Regno Unito, ma ora è disponibile in altre nazioni, con supporto dell’italiano oltre a portoghese, spagnolo, francese, hindi, tedesco, giapponese, arabo, tamil e svedese. Lo sviluppatore riferisce che il modello di intelligenza artificiale sfruttato dall’app è di alta qualità, vanta bassa latenza ed è più veloce di prima nella gestione delle lingue.

L’app era finora disponibile solo per iOS (iPhone) ma da poco è offerta anche in versione per dispositivi Android. I primi tre mesi può essere usata gratuitamente, successivamente sono disponibili vari piani in abbonamento, a partire da 5$ al mese oppure 4,17$ al mese per il piano annuale).

La qualità delle voci italiane è decisamente superiore a quella delle voci offerte di serie su macOS o iOS. Al primo avvio è necessario creare un account (oppure sfruttare l’ID Apple o un account Google).

Viene richiesto di indicare l’uso che si farà dell’app (divertimento, lavoro, istruzione, accessibilità) e altri dettagli; si seleziona una voce (può essere modificata in seguito) tenendo conto della nazionalità di riferimento (es. “Giovanni Rossi”) si incolla il testo da usare e si avvia la riproduzione.

L’app è ancora da perfezionare nella scelta delle lingue (il meccanismo di selezione è ancora poco intuitivo). Da questo indirizzo potete testare in anteprima (senza scaricare l’app) la qualità delle voci offerte (fate click sulla bandierina per selezionare “Italia”, incollate il testo desiderato nel campo vuoto, selezionate la voce da usare e poi cliccate sul pulsante di riproduzione).

