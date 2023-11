Photoshop Elements 2024 Mac e PC a metà prezzo 49,99 € al Black Friday

Se volete comprare Photoshop Elements 2024 per Mac o la sua versione per PC, pagandolo solo 49,99 €, il minimo storico, approfittate dell’offerta attualmente in corso su Amazon in occasione del Black Friday, grazie al quale è anche possibile acquistare anche il Photography Plan a metà prezzo, solo 80,99 €.

Photoshop Elements 2024 è l’ultima versione del celebre software di fotoritocco di Adobe che integra nuove funzionalità basate sulla piattaforma di machine learning e intelligenza artificiale Sensei.

A cosa serve

L’edizione 2024 di questo software integra funzionalità che sfruttano l’AI, nuove funzioni di editing e cambiamenti nell’interfaccia utente. Tra le tante ad esempio segnaliamo la possibilità di creare nuove atmosfere abbinando colori e tonalità con un click, scegliendo tra i predefiniti di serie o usando una foto dalla raccolta, perfezionando poi tonalità, saturazione e luminosità.

È presente un tool per la creazione di testo stilizzato, con funzioni per allineare il testo orizzontalmente, verticalmente oppure su un tracciato o una forma con la modifica guidata. È possibile aggiungere testo e creare poi effetti di distorsione, aggiungendo sfumature, texture e pattern.

Particolarmente utile le selezioni automatiche (es. il cielo o uno sfondo) con un click, per ottimizzare o sostituire facilmente un’area circoscritta.

Azioni rapide permettono di applicare i ritocchi più comuni con un solo click; è possibile sfocare o rimuovere uno sfondo, uniformare l’incarnato, rimuovere la foschia, colorare una foto ed eseguire molte altre operazioni all’istante.

Se volete sapere tutte le novità di Phothoshop Elements 2024 le potete trovare nel nostro articolo che abbiamo scritto al rilascio.

La promozione

Se lo comprate sul sito ufficiale, Photoshop Elements 2024 vi costa 100 € ma al momento potete risparmiare la metà comprandolo su Amazon: grazie all’offerta Black Friday lo pagate infatti 49,99 € sia nella versione per Mac, sia quella per PC. Il prezzo è inferiore a tutti quelli che abbiamo visto fino ad oggi.

Sebbene Amazon sia conosciuta per le sue ottime politiche di reso è bene specificare che in questo caso si tratta di un contenuto digitale, perciò non può essere restituito né rimborsato.

Approfittiamo per ricordarvi che in alternativa è in sconto su Amazon anche il Photography Plan a 80,99 per un anno invece che 12,86 € al mese (quindi 154,43 €).

Ecco come possiamo aiutarvi per il Black Friday con le pagine di riferimento di macitynet.it.