Elgato HD60 X, acquisizione professionale a 4K per streamers e gamers

Elgato (società di Corsair) ha presentato un nuovo dispositivo di acquisizione video pensato per gli streamer. Si chiama HD60X e permette di trasmettere e registrare in alta qualità, finp a 4K a 30 fps o 1080p a 60 fps. È un dispositivo compatto (112 x 72 x 18mm; 91 g) che può essere collegato a qualsiasi console e permette di inviare video sia ad uno schermo, sia a un computer; integra porte HDMI, ingresso audio e porta USB-C. La tecnologia pass through permette di riprodurre video con frame rate elevato, e una delle peculiarità del prodotto è il supporto al gamplay con VRR (la frequenza di aggiornamento variabile), e quindi il gaming di nuova generazione senza ritardi o tearing (il difetto di visualizzazione per il quale la schermata di un videogioco appare divisa in due o più parti).

Il dispositivo promette di migliorare la qualità della registrazione riducendo blocchi e ritardi quando il frame rate non è costante, specialmente nei giochi in rapido movimento (come gli FPS), permettendo di trasmettere in diretta contenuti ad alta risoluzione per il pubblico su qualsiasi piattaforma video.

Il dispositivo è compatibile con Windows, Mac, portali e macchine desktop; è possibile scegliere come sorgente app quali OBS, XSplit, Streamlabs, Streamyard, Twitch Studio, Restream e altre (inclusi Zoom e Microsoft Teams), senza bisogno di pensare a impostazioni, consentono lo streaming su Twitch, YouTube, Facebook Gaming e altro.

È presente un ingresso HDMI (non codificato) e l’uscita HDMI supporta fino a 2160p60, 1440p120, 1080p240, VRR, HDR. Le risoluzioni di acquisizione supporate sono: 2160p30, 1440p60, 1080p60, 1080p30, 1080i, 720p60, 576p, 480p

Su Mac è richiesto macOS 10.13 o superiore. Il prezzo di lancio è di 199,99 euro. Nella confezione è incluso un vavo USB 3.0 da C ad A e un cavo HDMI 2.0.