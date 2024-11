Elgato Neo guarda al futuro dello streaming per i creatori di contenuti

Pubblicità

Creatori di contenuti, streamer e professionisti del settore audiovisivo possono semplificare e ottimizzare ogni fase della produzione – dalla registrazione alla trasmissione in diretta – attraverso la linea Neo di Elgato, che allo stato attuale si compone di cinque diversi strumenti adatti alle varie situazioni.

Facecam Neo

Ad esempio la Facecam Neo è una webcam dotata di risoluzione fino a 1080p a 60 fps e una lente a grande apertura f/2.0 capace di restituire immagini nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Usa un autofocus avanzato e offre il controllo completo sulla regolazione dell’esposizione e della temperatura del colore così da adattare l’immagine a ogni situazione senza comprometterne la qualità.

Costa 99,99 € ed è in vendita anche su Amazon..

Stream Deck Neo

Attraverso lo Stream Deck Neo è invece possibile controllare le trasmissioni tramite tasti personalizzabili e uno schermo LCD dinamico da cui accedere rapidamente a funzioni come scene, transizioni, effetti e via dicendo.

Il software di gestione permette di configurare diverse modalità per ottimizzare il flusso di lavoro, offrendo anche supporto per oltre 1.000 applicazioni diverse, tra cui software di streaming come OBS, Twitch e YouTube.

Costa 99,99 € ed è in vendita anche su Amazon.

Wave Neo

Il Wave Neo fa parte di una serie di microfoni che uniscono audio cristallino e tecnologia avanzata di elaborazione digitale.

Tramite la funzione Clipguard è in grado di evitare distorsioni anche quando si registra a livelli di volume elevato, mentre attraverso il software Wave Link si possono gestire più sorgenti audio separatamente, beneficiando quindi di un controllo totale sul mix audio che è essenziale per chi lavora con suoni e voci.

Costa 99,99 € ed è in vendita anche su Amazon.

Key Light Neo

Key Light Neo offre invece una luce LED regolabile in intensità e temperatura e si può controllare anche a distanza tramite l’app Elgato senza interrompere la sessione.

Costa 99,99 € ed è in vendita anche su Amazon.

Game Capture Neo

Infine, Game Capture Neo è uno strumento avanzato per acquisire video in 4K a 60 fps con supporto HDR. La latenza quasi inesistente e l’integrazione diretta con il software di Elgato semplificano l’intero processo di cattura, garantendo prestazioni elevate senza sacrificare la qualità.

Costa 129,99 € ed è in vendita anche su Amazon.

In sintesi, la serie Neo di Elgato offre un insieme di strumenti pensati per semplificare e migliorare la creazione di contenuti, sia per chi è alle prime armi che per i professionisti, proponendosi come una scelta versatile e affidabile per chi cerca strumenti pratici e performanti.

Potete dare uno sguardo alla linea completa di prodotti cliccando qui.