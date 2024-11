Twinkly Squares, luce e decoro Smart per le pareti

Pubblicità

Con Twinkly Squares ogni parete della vostra casa può diventare unica e personalizzabile. Si tratta di un sistema composto da pannelli LED modulari con cui decorare il soggiorno, la camera da letto o qualsiasi altra stanza trasformando ogni ambiente con colori e animazioni speciali.

L’azienda lo presenta come prodotto per le stanze da gaming, ma gli usi sono pressoché infiniti proprio perché colore, forma e stile si può cambiare in base all’occorrenza. Così in un salotto può diventare in un quadro di Pop Art, oppure sulla parete di un negozio lo strumento perfetto per promuovere prodotti e offerte speciali.

Datosi che l’effetto lo sceglie l’utente, questo sistema si può adattare a qualsiasi stile, dal più minimalista al più creativo.

Ogni pannello può essere personalizzato scegliendo tra 16 milioni di colori tramite l’app Twinkly per iPhone, iPad e Android.

Come funziona

Si possono riprodurre animazioni già pronte oppure si può controllare ogni singolo LED manualmente disegnando forme e colori attraverso lo schermo del telefono. L’app consente anche di caricare GIF e persino di riprodurre contenuti da un PC Windows tramite lo Screen Mirror Tool.

Come dicevamo per chi è appassionato di gaming non è solo un complemento d’arredo: grazie infatti alla compatibilità con Razer Chroma RGB e OMEN Light Studio, i pannelli possono sincronizzare le luci secondo le azioni di gioco in corso.

Il sistema è compatibile con Alexa, Assistente Google e HomeKit perciò si può controllare tramite comandi vocali, oppure si possono impostare timer e regolare la luminosità integrandoli negli impianti di domotica già esistenti. E come gli altri prodotti del marchio, anche questi pannelli si possono connettere con le altre luci di Twinkly amplificando ulteriormente l’effetto scenico finale.

Guida all’acquisto

In confezione c’è tutto l’occorrente per l’installazione, compresi cavi di collegamento, adattatore di alimentazione e clip per il fissaggio a parete.

Per funzionare c’è bisogno innanzitutto del pannello Master, che costa 99,99 € e funge sostanzialmente da centro di controllo poi di tutti gli altri pannelli con cui si andrà ad estendere il sistema.

I pannelli aggiuntivi costano 25 € l’uno e sono venduti in confezione da 3.

Eventualmente si può comprare il kit base che si compone di un pannello Master e di cinque pannelli aggiuntivi, per un totale quindi di 6 pannelli, al prezzo attualmente scontato di 179 €.

Su Twinkly

L’azienda è spesso finita tra le nostre pagine per la bella innovazione che porta nell’illuminazione di casa, in special modo per quanto riguarda le decorazioni natalizie. Dalle luci per l’albero fino all’illuminazione stradale di Portofino, con la capacità di creare l’atmosfera giusta anche durante il resto dell’anno in occasione di feste, compleanni e serate-cinema in casa.

Della gamma Twinkly fa parte anche la più recente serie Plus e diversi modelli che abbiamo avuto anche l’occasione di recensire.

Se siete alla ricerca di un sistema di illuminazione Smart degno di tale nome, con Twinkly andate sul sicuro. Per scegliere quello natalizio che fa più al caso vostro potete affidarvi alla nostra guida delle migliori.