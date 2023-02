Elon Musk continua a licenziare dipendenti Twitter

Non si ferma l’ondata di licenziamenti in Twitter e il nuovo CEO, Elon Musk, continua a mandare a casa dipendenti.

Il sito statunitense The Verge riferisce di una “quarta ondata” di licenziamenti dal 21 novembre dello scorso anno, quando sono iniziate le “epurazioni”.

I dipendenti interessati hanno ricevuto la mail di benservito sabato 25 febbraio, e sembra che i licenziamenti interessano diversi dipartimenti, inclusi quelli che si occupano di pubblicità e ingegneria delle Infrastrutture.

Per Twitter ora lavorano meno di 2000 dipendenti; erano circa 7500 quando Musk è subentrato come CEO.

Pochi giorni addietro i tweet di Musk sono comparsi regolarmente in cima tra gli utenti di Twitter, anche tra i tweet di quelli che non seguono l’imprenditore. Casey Newton e Zoe Schiffer – due giornalisti statunitensi – hanno scoperto che la presenza costante dei tweet di Musk in cima è la conseguenza di un cambiamento intenzionale dell’algoritmo da parte degli ingegneri di Twitter, minacciati di essere licenziati se non trovavano un modo per aumentare la quantità di interazioni degli utenti con i tweet di Musk.

Tra le ultime “follie” di Musk, l’autenticazione a due fattori solo attivando un servizio a pagamento.

Comportamenti anomali di Musk a parte, è chiaro che, decidendo di guidare Twitter, l’imprenditore si è trovato a dover affrontare una serie di problemi molto più grandi e complessi di quanto pensasse, con conseguenze no solo suo patrimonio ma anche sulla credibilità… e non sembrano esserci grandi prospettive di uscita.

