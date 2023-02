Amazon sconto gli Apple Watch del 18% (Ultra inclusi)

Nel week end dove un grande numero di prodotti Apple va in sconto su Amazon, non mancano gli Apple Watch in offerta. Qui come per altri dispositivi della Mela in promozione è difficile elencare tutto quello che c’è di conveniente; una difficoltà dettata da un duplice fattore: il grande numero di prodotti ribassati del 18% e oltre e la variabilità degli sconti.

In ogni caso non c’è alcun dubbio che al momento lo sconto più interessante di cui possiamo darvi conto è quello su Apple Watch Ultra. Ad oggi, mai questo smart watch che rappresenta la vera novità dell’autunno (potenzialmente superiore a quella di iPhone 14) era stato scontato così tanto. Lo spieghiamo nell’articolo dedicato a questa promozione.

Sull’altro fronte, quello del mondo entry level, vi segnaliamo gli Apple Watch SE 2 al minimo storico. Si parte da apple 253 euro per la versione con cassa da 40mm per arrivare a 327 € per la versione da 44mm con rete cellulare.

Non mancano anche alcuni modelli di Apple Watch 8 in ribasso anche in questo caso del 18%. Nel caso dell’Apple Watch 8 gli sconti sono attivi specialmente sui modelli con cassa in acciaio e rete cellulare. Ma non mancano ottimi affari anche sui modelli con cassa in alluminio sempre con rete cellulare. È il caso di questo Product RED da 44mm che scende a 548 € invece che 669 €

Se pensato (forse non sbagliando) che un Apple Watch 7 vale un Apple Watch 8 a patto di trovare un buon prezzo, questa sera possiamo darvi ragione. Amazon ha in sconto anche il modello dello scorso anno, formalmente fuori produzione ma ancora molto valido specialmente quando lo trovate in sconto tra il 22 e il 29%

Come per gli altri prodotti in sconto di questo week end vi invitiamo a passare in rassegna ogni tanto le pagine che vi indichiamo qui sopra per non perdervi eventuali “new entry”.