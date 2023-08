Da IKEA il tavolino BJÖRKÅSEN per usare il PC in ogni angolo di casa

Chi lavora in smart-working ma anche chi, più semplicemente, desidera poter usare il computer portatile con maggiori comodità e da ogni angolo della casa, dovrebbe prendere in considerazione l’acquisto di BJÖRKÅSEN, un tavolino di IKEA progettato proprio per rendere possibile l’uso del portatile anche laddove risulterebbe scomodo o semplicemente impossibile.

Diversamente dalla gran parte della mobilia in vendita sul negozio della multinazionale svedese, costruita principalmente in truciolare, la struttura di questo tavolino è realizzata interamente in acciaio, materiale che – si legge sul sito ufficiale – ha caratteristiche uniche poiché conserva la sua forza quando viene allungato e lavorato, conferendo robustezza al tavolino; inoltre non perde nessuna delle sue proprietà quando viene riciclato, motivo per cui l’azienda punta molto verso questo materiale quando gli è possibile usarlo sui propri mobili.

Il piano di lavoro ha una superficie di 46 x 35 centimetri e può essere inclinato in modo da adattarlo in base all’uso, ad esempio impiegandolo anche come leggìo per studiare e leggere gli spartiti musicali.

Inoltre l’altezza può essere regolata tra 60 e 70 centimetri, così da poter star comodi sia se lo si usa con una sedia, sia se lo si avvicina al divano.

È poi facile da richiudere quando non serve: una volta orientato il piano in verticale andrà ad occupare molto meno spazio e si potrà facilmente posizionare in un angolo morto della casa.

Su una delle due gambe è installato un porta tazza per poter avere sempre a portata di mano una bevanda o una bottiglia d’acqua senza però andare ad occupare prezioso spazio sul tavolino.

Si tratta insomma di una soluzione pensata per tutti gli ambienti di casa, grazie anche ad un design semplice e minimalista, e permette di trovare la posizione più comoda per leggere, lavorare e studiare indipendentemente dalla seduta scelta.

Tavolino IKEA BJÖRKÅSEN, disponibilità e prezzo

Il tavolino per computer BJÖRKÅSEN è disponibile in tre diverse varianti di colore: nero antracite, beige oppure turchese, ed è in vendita sia nei negozi IKEA che sul sito ufficiale al prezzo di 39,95 €.

