Belkin presenta il caricabatterie USB-C da 60W più piccolo al mondo

Belkin ha appena sollevato il sipario svelando due nuovi accessori, uno fa parte della linea Boost Charge, l’altro invece porta la tecnologia Smart all’aperto: andando con ordine, il primo si chiama Boost Charge Pro e, per distinguerlo dai prodotti della concorrenza, Belkin afferma che si tratta del caricabatterie USB-C da 60W più piccolo al mondo.

Questa miniaturizzazione è resa possibile dall’impiego del nitruro di gallio (GaN) che di recente viene sempre più utilizzato in questo settore proprio perché permette di ridurre le dimensioni degli alimentatori senza rinunciare a qualità e potenza.

La misura di questo caricabatterie non è specificata ma secondo quanto spiega la società, è più piccolo del 53% rispetto agli altri caricatori da 60W attualmente presenti sul mercato. Questo teoricamente lo rende ancora più apprezzabile soprattutto per chi viaggia, visto che va ad occupare la metà dello spazio che occuperebbe un altro caricatore di pari potenza.

Essendo poi dotato di connettore USB-C, funziona con tutti i dispositivi dotati di questa presa, nonché tutti gli iPhone (utilizzando un cavo USB-C Lightning) e la gran parte dei MacBook in circolazione (gli unici esclusi per il momento sono i Pro più grandi che hanno bisogno di 85W), nonché gli iPad Pro, i Pixel 5 di Google e tutti gli altri Android con USB-C.

Il caricatore Belkin Boost Charge Pro USB-C da 60W è al momento disponibile solamente negli Stati Uniti in preordine su Amazon al prezzo di 49,99 dollari, naturalmente con presa in formato USA: le spedizioni partono il 26 ottobre.

L’altro prodotto appena presentato è il Belkin Wemo WiFi, una presa certificata IP44 e quindi utilizzabile all’esterno che supporta HomeKit di Apple, Amazon Alexa e Assistente Google. C’è anche l’app Wemo per usarla direttamente con lo smartphone, qualora non lo si volesse usare con uno dei servizi appena citati anche se è proprio questa la caratteristica più interessante, perché permette di aggiungere ben due prese Smart all’esterno di un’abitazione.

Per il momento anche questa presa è disponibile solamente negli Stati Uniti, con spina e connettori in standard USA, su Amazon al prezzo di 39,99 dollari.

Il costruttore non ha ancora dichiarato quando introdurrà l’alimentatore GaN USB-C da 60W e la presa smart per esterni anche in altri mercati e in Italia, con prese e connettori nei vari standard internazionali e anche quelli adatti per il nostro Paese. Ma dato che il costruttore ha già il suo negozio su Amazon in Italia è praticamente certo che, non appena saranno disponibili, potranno essere acquistati anche da qui.