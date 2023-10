Caricabatterie Ugreen 65W, due porte USB-C e una USB-A, solo 35€

Con l’arrivo di un crescente numero dispositivi Apple che si ricaricano più velocemente son la porta USB-C cresce anche l’interesse per caricabatterie capaci di rispondere a queste esigenze. Tra gli altri vi segnaliamo questo da 65W della sempre eccellente Ugreen che grazie ad un coupon pagate solo 35€.

Questo accessorio è capace di gestire tutti i vostri dispositivi ricaricando a piena potenza anche un MacBook Air e di funzionare come caricabatterie per iPhone o per un altro dispositivo che si ricarica con porta USB-A. Presenta, infatti, due porte USB-C e una porta USB-A in un fattore di forma ancora molto piccolo.

La particolarità di questo accessorio è in primo luogo nella potenza. La maggioranza dei caricabatterie USB-C di queste dimensioni hanno prestazioni inferiori. In qualche caso anche se teoricamente forniscono intorno a 60W sono in grado di farlo solo sfruttando più di una porta. In questo caso invece collegando un solo dispositivo ad una delle due porte potenza potrete ricavare 65W, in pratica l’energia che serve per ricaricare al massimo delle sue possibilità un MacBook Air.

La configurazione ideale di questo caricabatterie i realtà è l’utilizzo a due porte: in questo caso riuscirete ad avere da una porta 45W, ancora buoni per un portatile o addirittura molto abbondanti per un iPad Pro, e dalla seconda 20W che è la potenza giusta per un iPhone o un Magsafe.

Interessante la scelta di Ugreen di mantenere sempre a 45W la potenza della porta USB-C principale anche quando avrete collegato tre dispositivi per ricarica.

Il caricabatterie di costerebbe 50 euro ma applicando il coupon incluso nella pagina lo pagate soltanto 35 euro Si tratta di un prezzo eccellente per un accessorio così universale, soprattutto considerando che il caricabatterie Apple da 20W costa 25€