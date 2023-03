Engwe EP-2 Pro, la bici elettrica per domare qualsiasi tracciato in sconto a 999 euro

Le belle giornate si avvicinano, con la primavera ormai alle porte. E’ quindi arrivato il momento di acquistare una bicicletta elettrica, divenuta da tempo uno dei mezzi di locomozione più convenienti e divertenti da utilizzare. Oggi in offerta Engwe EP-2 Pro, in grado di domare qualsiasi tracciato. Clicca qui per acquistarla.

Partiamo dal fatto che Engwe EP-2 Pro è una fat-bike, ma che al tempo stesso riesce ad entrare facilmente nel bagagliaio dell’auto, grazie al fatto di essere pieghevole.

Grazie a questi pneumatici Fat sarà possibile percorrere qualsiasi tipo di tracciato: mi inverno non temono la neve, mentre in estate consentiranno anche passeggiate off road o addirittura sulla sabbia, grazie alla maggiore aderenza rispetto alle ruote standard.

Il pneumatico più largo, che è caratterizzato anche da bassa pressione (siamo tra 0,5 e 1 BAR), è particolarmente utile anche sui terreni sconnessi e nei percorsi simili ai greti dei fiumi, contraddistinti cioè dalla presenza di ghiaia e sassi. L’unico grosso svantaggio è che la presenza di maggior attrito comporta l’impiego di molta più forza per gli spostamenti, ma trattandosi di una bicicletta elettrica questo problema non sussiste.

Oltre agli pneumatici fat, tra le altre caratteristiche di spessore di questa bici elettrica anche il motore. Engwe EP-2 Pro ne propone uno da 750 Watt (tenete conto che le normali bici elettriche ne montano uno da 250-300 Watt) che gli consente di viaggiare fino a 35 chilometri orari in modalità elettrica 100% e di spingere su percorsi con un’inclinazione massima di 30°.

La batteria, che si ricarica in 4-5 ore, in tal caso promette 50-60 chilometri di autonomia, mentre se si sceglie l’opzione di guida con pedalata assistita il percorso garantito si allunga a 100-120 chilometri.

Mette a disposizione un cambio Shimano a 7 marce, usa un telaio in alluminio e un forcellone anteriore in acciaio al carbonio, materiali questi che portano il peso complessivo della bicicletta a circa 30 chilogrammi, mentre è in grado di sostenere una persona per un massimo di 150 chili.

Come dicevamo si tratta di un modello che può essere ripiegato a metà per occupare meno spazio: in tal caso l’ingombro è di 99 x 76 x 55 centimetri.

Prezzo e disponibilità

Solitamente Engwe EP-2 Pro è disponibile a 1.346,56 €, ma al momento come dicevamo si può comprare in sconto: la pagate 999 € cliccando direttamente a questo indirizzo. La si può acquistare anche tramite PayPal o Klarna in tre rate senza interessi.