CenterMouse domina il puntatore del mouse su Mac

CenterMouse è una utility gratuita e Open Source disponibile per macOS Ventura che risulterà utile soprattutto agli utenti che lavorano spesso con numerose finestre aperte contemporaneamente e anche agli utenti che dispongono di configurazioni con più monitor, in questi casi infatti può risultare a volte difficile localizzare l’esatta posizione del puntatore del mouse sullo schermo.

L’utente è così costretto a osservare attentamente lo schermo o più schermi alla caccia della piccola freccia nera che si perde tra i numerosi elementi mostrati sul monitor. Un breve stop forzato nel flusso di lavoro che però infastidisce non poco l’utente perché lo rallenta e può ripertersi più volte nel corso della stessa sessione.

L’utility CenterMouse che si prefigge di risolvere o comunque alleviare il problema, si scarica gratuitamente dal Mac App Store. Dalla prima installazione è richiesto se caricare o meno il software all’avvio del computer, e se riportare al centro dello schermo principale il mouse dopo eventi quali: la riattivazione dallo stop, blocco / sblocco dello schermo, uscita dal salvaschermo.

Dalle Preferenze dell’utility CenterMouse è anche possibile impostare una scorciatoia di tastiera a piacimento, consentendo di collocare il mouse al centro con una scorciatoia.

Ricordiamo da OS X El Capitan (10.11) in poi è possibile “agitare” il mouse velocemente per individuarlo (muovendo avanti e indietro il puntatore, quest’ultimo si ingrandisce consentendo di comprendere dove si trova). Se quest’ultima opzione è disattivata, è possibile impostarla dalla sezione Accessibilità (Schermo > Puntatore) delle Preferenze di Sistema.

L’utility CenterMouse si scarica gratis da questa pagina di Mac App Store. Per sfruttare al massimo i dispositivi Apple macitynet propone una sezione dedicata di FAQ e Tutorial.

