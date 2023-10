Per Elon Musk X sostituirà la banca entro un anno

Elon Musk ha più volte ribadito di voler trasformare Twitter in un’app tuttofare, universale: sono appena arrivate chiamate audio e videochiamate ma l’instancabile imprenditore ha già annunciato che entro un anno X avrà tutte le funzioni e i sevizi per sostituire una banca.

Di più: l’app X diventerà il centro della vita finanziaria dell’utente. Musk è noto per i suoi piani da fantascienza e anche il progetto di X come banca in solamente un anno rientra nella definizione. Il progetto e l’obiettivo di Elon Musk, segnalati da The Verge, emergono dalla registrazione audio di un discorso tenuto dall’imprenditore ai dipendenti di X, svoltosi giovedì 26 ottobre.

«Quando dico pagamenti, in realtà intendo l’intera vita finanziaria di qualcuno», ha dichirato Musk nella riunione, proseguendo «Se si tratta di soldi. Sarà sulla nostra piattaforma. Denaro, titoli o altro. Quindi non è semplicemente come inviare 20 dollari al mio amico. Sto parlando del fatto che non avrai bisogno di un conto bancario»

Per il Ceo Linda Yaccarino X come banca diventerà una «Piena opportunità nel 2024, mentre Musk dichiara che rimarrebbe completamente allibito se non sarà realizzato entro la fine del 2024.

L’obiettivo è ambizioso anche perché si tratta di un settore altamente regolamentato. Già da mesi X si sta muovendo per assicurarsi permessi e licenze per poter offrire servizi finanziari e pagamenti. Alcune licenze sono già acquisite, altre necessarie lo saranno nel giro di pochi mesi, ha precisato Musk ai dipendenti.

Dalle dichiarazioni precedenti sappiamo già come Elon Musk intende posizionare X come una banca: innanzitutto offrendo conti corrente e di risparmio ad alto rendimento, carte di debito, assegni per chi ancora li usa, infine servizi di prestito e finanziamenti. L’obiettivo è quello di permettere agli utenti di «Inviare denaro ovunque nel mondo istantaneamente e in tempo reale».

Anche Apple punta sempre più su servizi bancari, finanziari e pagamenti: in USA c’è il conto di risparmio ad alto rendimento e Apple Pay Later per finanziare gli acquisti effettuati con Apple Pay e carta di credito Apple Card. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Elon Musk e del social X – witter sono disponibili ai rispettivi collegamenti.