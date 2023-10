Diario, la nuova app di serie con iOS 17.2

Con iOS 17.2, versione beta di iOS al momento nelle mani dei soli sviluppatori, Apple offre Diario, app presentata come “un modo nuovo per assaporare i momenti speciali e conservare i tuoi ricordi”.

Questa app era stata annunciata con la presentazione di iOS 17, spiegando che sarebbe arrivata con i successivi aggiornamenti del sistema operativo.

L’app in questione usa l’apprendimento automatico on‑device (sul dispositivo) per suggerire momenti che potremmo voler annotare nel diario in base alle foto che abbiamo scattato, agli ultimi allenamenti, alla musica che ascoltiamo e altro ancora, offrendo suggerimenti personalizzati per spingere a scrivere. I suggerimenti automatici possono ovviamente essere anche ignorati.

L’app è piuttosto sobria, con un menu principale che divide le diverse voci e un grande pulsante “+” che permette subito di scrivere. Le idee possono essere argomenti suggeriti dal telefono in base alle attività quotidiane, e l’obiettivo è ispirare l’utente, con tanto di notifiche programmate che possono contribuire a creare una routine di scrittura giornaliera.

Grazie alla possibilità di bloccare l’app con il Face ID / Touch ID, all’utilizzo dell’elaborazione on-device e alla crittografia end-to-end, la privacy è al sicuro e Apple garantisce che nessuno, nemmeno Apple stessa, può accedere ai contenuti dell’utente.

Si possono annotare pensieri trascinando foto o richiamandole dalla libreria fotografica, aggiungere luoghi e registrare note vocali.

Le varie sono visualizzate come un elenco sulla pagina principale dell’app; è anche possibile marcare come preferiti alcuni elementi per trovarli rapidamente, mostrare note nelle quali sono presenti determinate foto, ecc.

Appena si lancia l’app, i suggerimenti sono piuttosto semplici e, per ora, niente di straordinario: probabilmente bisognerà aspettare qualche ora per permettere all’iPhone di elaborare i dati in background. Torneremo ad ogni modo sull’argomento nei prossimi giorni, dopo avere usato l’app per un po’ di tempo.

Diario sembra sarà disponibile solo per iOS; non è chiaro perché Apple non offra l’equivalente anche per iPadOS e macOS. L’app dovrebbe essere disponibile per tutti con rilascio della versione definitiva di iOS 17.2.

Per tutte le novità di iOS 17 vi rimandiamo a questo articolo; per le novità di iPadOS vi rimandiamo qui.