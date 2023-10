X lancia chiamate audio e videochiamate promesse da Elon Musk

X, piattaforma precedentemente nota come Twitter, sta introducendo chiamate audio e videochiamate. Diversi utenti sulla piattaforma hanno ricevuto la notifica all’apertura dell’app di disponibilità della funzione di “chiamate audio e video”.

Inoltre, all’interno dell’app ci sono nuove impostazioni con un interruttore “Abilita chiamate audio e video” che consente, per l’appunto, di “attivare la funzione e quindi selezionare” gli utenti con cui ci si sente a proprio “agio nell’usarla”.

Le nuove opzioni consentono chiamate audio e video solo da persone nella propria rubrica, da persone seguite, da utenti verificati o, in alternativa, da tutte e tre le categorie.

Per effettuare una chiamata, è sufficiente aprire una chat con un altro utente, selezionare l‘icona del telefono nell’angolo in alto a destra dello schermo e scegliere chiamata audio o video.

Sebbene X non abbia ancora annunciato ufficialmente il lancio, l’azienda sembra averlo anticipato con un post criptico che recita: “pronti…?”. Il proprietario di X, Elon Musk, ha da tempo accennato all’aggiunta di chiamate audio e video alla piattaforma come parte dei suoi obiettivi per renderla un’app più completa.

Chiamate su X senza numero di telefono

Musk ha recentemente dichiarato che la funzione sarà disponibile su iOS, Android, Mac e PC, senza bisogno di un numero di telefono.

Non è ancora chiaro quanto ampiamente X abbia lanciato le chiamate audio e video o se gli utenti non Premium possono utilizzarle. Lo scorso mese, Chris Messina, l’inventore dell’hashtag e sostenitore del software open-source, ha scoperto che il codice di X suggeriva che gli utenti dovessero sottoscrivere l’abbonamento Premium per utilizzare chiamate audio e video.

X a pagamento

Musk ha anche menzionato l’intenzione di addebitare a tutti gli utenti un prezzo annuale per accedere alla piattaforma e ha già iniziato a far pagare agli utenti in Nuova Zelanda e nelle Filippine un dollaro all’anno.

