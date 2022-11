Embracer chiude Deus Ex Go e altri giochi Square Enix Mobile

Nonostante il gioco Deus Ex Go sia datato 2016 e senta per forza di cose il passare del tempo, è considerato ancora oggi uno dei migliori titoli della saga: purtroppo chi lo ha comprato presto non potrà più accedervi e giocare perché Embracer, la società che ora ne detiene i diritti, ha annunciato che Deus Ex Go e altri giochi pubblicati dall’allora studio Square Enix Montreal, saranno rimossi da App Store e Google Play Store il primo dicembre.

L’annuncio arriva tramite l’account di Onoma, nuovo e ultimo nome dello studio di Montreal (ex Square Enix) che è stato chiuso definitivamente perché Embracer d’ora in poi si concentrerà sui videogiochi per console e computer. Insieme a Deus Ex Go saranno chiusi anche Arena Battle Champions, Hitman Sniper: The Shadows and Space Invaders: Hidden Heroes.

Solitamente quando una app viene rimossa da App Store, gli utenti che in precedenza l’avevano acquistata possono continuare a utilizzarla, oltre che scaricarla dal cloud sul proprio terminale per recuperala o installarla su un nuovo dispositivo. Purtroppo questo non sarà possibile con Deus Ex Go e con gli altri titoli inclusi nell’annuncio, infatti Embracer informa che saranno rimossi da App Store e Google Play Store il primo dicembre, mentre dal 4 gennaio 2023 non risulteranno più nemmeno accessibili.

C’è comunque uno sviluppo positivo per gli appassionati: Eidos, di proprietà Embracer, sta già lavorando a un nuovo capitolo di Deus Ex, ma occorre pazientare.

Embracer è un enorme gruppo editoriale che ha recentemente portato a termine grandi acquisizioni come quelle di Tomb Raider, Deus Ex, Thief fino a includere anche i diritti di Hobbit e de Il Signore degli anelli. Nel 2021 Embracer ha acquisito anche Aspyr specializzata in videogiochi e conversioni per Mac: ora il gruppo svedese gestisce oltre 100 studi tra cui quello dello sviluppatore di Borderlands (Gearbox), Saber Interactive e THQ Nordic.