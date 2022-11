Il Black Friday 2022 Hisense vi permette di rinnovare casa

Per il Black Friday 2022 Hisense mette in sconto diversi prodotti, dai TV e Laser TV fino a frigoriferi, forni e piccoli elettrodomestici.

Per l’occasione l’azienda annuncia sconti a partire dal 10% e fino al 40% su un’ampia gamma di prodotti, disponibili dal 18 al 28 novembre 2022 su Amazon.

Si tratta di un’ottima occasione per cambiare TV, magari in occasione dei prossimi Mondiali di calcio in Qatar 2022. Non solo, il brand mette in sconto anche prodotti differenti, come il Laser TV L9G, disponibile nella versione da 100” e 120”.

Il Black Friday è sicuramente l’occasione perfetta anche per rifare il look della propria cucina, con tanti elettrodomestici disponibili a un prezzo davvero interessante. Tra i tanti da tenere sotto controllo, il frigorifero French Door RF632.

Per quanto riguarda i forni, Hisense sconta il Forno Multifunzione Pirolitico BI64211PX con una cavità XXL da ben 77l. Invece, chi cerca un nuovo piano di cottura, potrà optare per il piano cottura a induzione I6433CB7, con due zone collegate verticalmente.

Le promozioni, però, non terminano qui, espandendosi al lavaggio targato Hisense. Tra i modelli in offerta la lavatrice W101429GEVM a carica frontale con motore inverter, lavaggio a vapore e programma speciale Allergy Care.

Ultimi, non per importanza, anche i piccoli elettrodomestici, come l’aspirapolvere Hisense HVC6133W che si acquista con uno sconto di oltre il 30%.

Di seguito tutte le principali offerte Hisense per il Black Friday Amazon.

Hisense MUR52150BF Frigorifero Monoporta con comparto Freezer 3, 150 Litri, 40 Decibel, Senza installazione, Nero In offerta a 219,99 € – invece di 262,00 €

sconto 16% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Hisense MUR52169SF – Frigorifero Monoporta con Scomparto Congelatore, 165 L, Grigio In offerta a 259,00 € – invece di 314,99 €

sconto 18% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Hisense MUR52169YF Frigorifero Monoporta, con Scomparto Congelatore, 165 Litri, Crema In offerta a 289,00 € – invece di 333,99 €

sconto 13% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Hisense MUR52150SF Frigorifero Monoporta Linea POP, Capacità 150 Litri, Altezza 113 cm, Compatto con congelatore in alto, Silver In offerta a 219,99 € – invece di 264,99 €

sconto 17% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Hisense MUTM70381IE Frigorifero Doppia Porta a libera installazione, Total No Frost, Classe energetica E, Sistema di ventilazione Multi Air Flow, Larghezza 70 cm, Inox, Capacità netta 381 Litri In offerta a 464,00 € – invece di 569,00 €

sconto 18% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Hisense MUTM70467IE Frigorifero Doppia Porta, Classe E, Larghezza 70 cm, Inox, 467 Litri, Total No Frost, Dimensioni (L x P x A) 70,4 × 68,6 × 185 cm In offerta a 509,00 € – invece di 599,00 €

sconto 15% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Hisense MS91519FF Frigorifero Side by Side, 519 litri, Nero, Total No Frost, Classe F In offerta a 749,00 € – invece di 869,00 €

sconto 14% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Hisense MQ79427SF Frigorifero Quattro Porte Americano, 427 litri, Finitura Argento, Total No Frost, Classe F In offerta a 779,00 € – invece di 899,00 €

sconto 13% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Hisense Mq79452Ff Frigorifero Quattro Porte Americano, Total No Frost, 454 Litri, Nero, 70.6 X 79.4 X 181.7 Cm In offerta a 809,00 € – invece di 989,99 €

sconto 18% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Hisense RT641N4WIE Frigorifero Combinato con due cassetti freezer separati, Total No Frost, Capacità 493 L, Classe E, Dispenser Acqua, Inox In offerta a 849,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 17% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Hisense MUZ48060F Congelatore monoporta verticale da libera installazione, 3 Cassetti, Classe F, Capacità netta 65 Litri, Bianco In offerta a 155,00 € – invece di 207,00 €

sconto 25% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Hisense MCF142F Congelatore a pozzo, Illuminazione Led, Super silenzioso 40 db, 142 Litri, Dimensioni 62.5 x 55.9 x 85.4 cm, Classe F In offerta a 199,00 € – invece di 253,99 €

sconto 22% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Hisense H20MOWS1 Forno Microonde con Controllo Meccanico, Capacità 20 L, Potenza 700 Watt su 6 Livelli, Colore Bianco In offerta a 69,99 € – invece di 89,00 €

sconto 21% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Hisense H20MOBS1HG Forno Microonde con Controllo Meccanico, Capacità 20 L, Potenza 700 Watt su 6 Livelli, Colore Nero In offerta a 79,00 € – invece di 99,00 €

sconto 20% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Hisense H20MOWS3G Forno Microonde Elettronico, Capacità 20 L, Potenza 700 W, Grill Potenza 900 W, Display Led con Comandi Touch, Bianco In offerta a 86,00 € – invece di 109,00 €

sconto 21% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Hisense H20MOBS3HG Forno Microonde Elettronico, Capacità 20 L, Potenza 700 W, Grill Potenza 900 W, Display Led con Comandi Touch, Nero In offerta a 99,00 € – invece di 119,00 €

sconto 17% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Hisense Forno Microonde Elettronico, Capacità 23 L, Potenza 800 W, Grill Potenza 1000 W, Display Led con Comandi Touch, Nero In offerta a 109,00 € – invece di 135,00 €

sconto 19% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Hisense BI61111AX Forno Multifunzione Termoventilato, Cavità XXL 77L, 12 Funzioni, Pulizia Acqua Clean, Classe A, Timer di Fine Cottura, Preriscaldamento Rapido, Funzione Pizza 300 °C, Cottura AirFry In offerta a 219,00 € – invece di 275,40 €

sconto 20% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Hisense BI3222AX, Forno Multifunzione ventilato, Cavità 71L , Pulizia Idro Clean, 9 funzioni di cottura, Chiusura porta Rallentata, Manopole Push pull, Display Led con comandi Touch In offerta a 259,00 € – invece di 329,00 €

sconto 21% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Hisense BI64111AB Forno Multifunzione Termoventilato, Cavità XXL 77 litri, 12 Funzioni cottura, Pulizia Acqua Clean, Classe A, Preriscaldamento Rapido, Funzione Pizza 300 °C, Air Fry In offerta a 298,99 € – invece di 339,90 €

sconto 12% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Hisense BI5229PX, Forno Multifunzione Termo Ventilato Pirolitico, Cavità 70L, 11 Funzioni, Classe A+, Display Led Touch Control, Acciaio Inox In offerta a 299,00 € – invece di 389,00 €

sconto 23% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Hisense BI64211PX, Forno Multifunzione Termoventilato, Cavità XXL 77L , Auto Pulizia Pirolitica, 13 funzioni di cottura, Funzione pizza 300°C, Cottura AirFry, Cottura Multifase, Display Led In offerta a 319,00 € – invece di 454,70 €

sconto 30% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Hisense BSA65226PX, Forno Multifunzione Termoventilato, Cavità XXL 77L, Auto Pulizia Pirolitica, 13 funzioni di cottura, 3 programmi con aggiunta Vapore, Funzione pizza 300°C, Cottura AirFry In offerta a 369,99 € – invece di 515,00 €

sconto 28% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Hisense WFVC6010E – Lavatrice a Carica Frontale 6 Kg, 1000 rpm, 15 Programmi, Display LED, Programma Rapido, Partenza Ritardata, Child Lock In offerta a 268,00 € – invece di 308,70 €

sconto 13% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Hisense WFVC7012E – Lavatrice a Carica Frontale 7 Kg, 1200 rpm, 15 Programmi, Display LED, Programma Rrapido, Partenza Ritardata, Child Lock In offerta a 279,99 € – invece di 345,40 €

sconto 19% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Hisense WFPV8012EM – Lavatrice a Carica Frontale 8 Kg, 1200 rpm, 15 Programmi, Vapore, Display LED, Programma Rapido, Partenza Ritardata, Child Lock, Bianco/Nero In offerta a 304,99 € – invece di 377,99 €

sconto 19% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Hisense WFKV9014EVM – Lavatrice a Carica Frontale 9 Kg, 1400 rpm, 16 Programmi, Vapore, Display LED, Programma Rapido, Partenza Ritardata, Child Lock In offerta a 349,00 € – invece di 394,99 €

sconto 12% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Hisense WFQE6012EVM Lavatrice Slim Carica Frontale, 6kg, Classe A, 1200 giri, Vapore, Motore Inverter In offerta a 359,00 € – invece di 399,00 €

sconto 10% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Hisense DHGA901NL Asciugatrice a Pompa di Calore con Ion Tech, 9kg, A++, Cestello Illuminato, Oblò Nero, Big Display Touch, Spina europea In offerta a 529,00 € – invece di 649,00 €

sconto 18% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire