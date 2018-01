EMOJ, al CES 2018 la startup italiana che legge e intepreta le emozioni dei clienti

Tra le start up presenti nel padiglione italia all’Eureka Park del CES di Las Vegas, l’italiana EMOJ SRL, società che offre prodotti e servizi innovativi utilizzabili nei campi del customer marketing, neuromarketing e della customer experience management

Tra le presenze italiane al Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas quest’anno, l’italiana EMOJ SRL, società che offre prodotti e servizi innovativi utilizzabili nei campi del customer marketing, neuromarketing e della customer experience management.

Emoj offre un Toolbox composto da un insieme di soluzioni hardware (analytics box e reaction box) e software (piattaforma smart) e di servizi integrati. Tali soluzioni sono in grado di catturare e interpretare le “emozioni” del cliente nel punto vendita quando è in prossimità del prodotto o di un brand (analytics box) e proporre delle reazioni come per esempio variazioni di luce, suoni, proiezioni di video e l’attivazione di servizi personalizzati in tempo reale (reaction box).

La startup anconetana nasce grazie a diverse competenze e professionalità di ricercatori e professori: Marco Matteucci, Luca Giraldi, Andrea Generosi, Roberto Pierdicca, Emanuele Frontoni, Maura Mengoni e Valerio Placidi che hanno avuto l’idea del toolbox.

La piattaforma software è in grado anche di proporre linee guida di progettazione di prodotti, di servizi offerti e degli allestimenti in grado di migliorare in maniera sostanziale l’esperienza di acquisto o di visita. Il fine è quello di catturare l’attenzione del cliente, suscitare empatia e coinvolgimento per creare uno stato di benessere psico-fisico, che lasci un ricordo dell’esperienza vissuta, una memoria piacevole, che faciliti il passaparola e crei quindi un legame duraturo.



Il toolbox proposto può essere utilizzato ogni qualvolta si vuole conoscere perché un consumatore mostra una certa attitudine ad acquistare un determinato prodotto/servizio o possiede un certo comportamento nello spazio del negozio, dello showroom o dello stand espositivo. I responsabili della start up spiegano che è possibile eseguire analisi e proporre soluzioni in tempo reale, un servizio smart di consulenza grazie al quale le aziende possono interpretare i risultati ottenuti e avviare strategie di marketing vincenti. Altri dettagli, a questo indirizzo.

Ricordiamo che quest’anno per la prima volta al CES 2018 è presente una delegazione italiana con le migliori start up Made in Italy riunite nel villaggio italiano, una iniiativa pubblico-privata di cui abbiamo parlato più in dettaglio in questo articolo. Tutti gli articoli e gli approfondimenti del CES 2018 di Macitynet sono invece disponibili a partire da questa pagina.