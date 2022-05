Epic Games Store, Borderlands 3 gratis per Mac

Borderlands 3 un looter-shooter di Epic Games, può essere scaricato gratis nella versione per Mac. È una buona occasione se volete divertirvi nel fine settimana e un software da scaricare al volo giacché normalmente è proposto a 60 €. Il titolo in questione è stato rilasciato nel 2019 e per qualche giorno (fino al 26 maggio) potrà essere scaricato gratuitamente. Epic offre regolarmente qualche titolo gratuito ma raramente lo fa con i titoli per Mac.

Borderlands è una serie che si caratterizza per elementi tipici degli sparatutto in prima persona, dei light action RPG, ed è caratterizzato dalla particolare grafica, realizzata con la tecnica del cel-shading (un particolare stile di visualizzazione 3D). Il gaming mescola elementi tipici del Far West, del mondo steampunk e della fantascienza. Ognuno dei personaggi che è possibile “impersonare” ha sue caratteristiche e possibilità di personalizzazione. È possibile giocare da soli o in modo cooperativo online con altri gamer.

Per quanto riguarda la configurazione, il gioco richiede ben 104 GB di spazio di archiviazione libero, almeno un processore Intel Core i7 (4.2 GHZ) e una scheda grafica AMD Radeon Pro 580 con 8GB di VRAM. L’installazione (si parte da qui) avviene tramite Epic Games Launcher. Il gioco sembra funzionare correttamente su un MacBook Air M1, quindi non dovrebbero esserci problemi con i Mac più recenti.