Amazon risponde al no Iva di Unieuro, sconti fino al 18% su tanti iPad

Ci sono diversi iPad in sconto fino al 18% su Amazon. Si tratta della “risposta” che il grande rivenditore on line presenta a fronte della concorrenza rappresentata da Unieuro che proprio oggi ribassa con il classico No Iva alcuni modelli del tablet. Una delle offerte l’abbiamo presentata in questo articolo, si tratta di quella su iPad 12,9 in versione 256 GB su cui potete risparmiare fino a 270€.

Occasioni si trovano però, come detto, anche in altri prodotti della gamma. Si tratta sempre di offerte che tolgono il 18% al prezzo finale.

Vediamo qui di seguito di quali iPad stiamo parlando

Nella maggior parte dei prodotti che indichiamo qui sopra la spedizione è immediata. Ricordiamo che tutti gli iPad indicati sopra sono in vendita anche con la formula vendita a rate senza interessi e senza garanzie.