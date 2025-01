TicWatch Pro 5 in sconto a 144 euro su Amazon

Pubblicità Nel mondo in continua evoluzione degli smartwatch, il TicWatch Pro 5 si distingue come un dispositivo all’avanguardia, con un chipset senza rivali e una serie di funzionalità che promettono di elevare l’esperienza dell’utente a nuovi livelli. Dotato della piattaforma wearable Snapdragon W5+ Gen 1 e dell’ultima versione di Wear OS di Google, questo smartwatch offre prestazioni e connettività più veloci e fluide rispetto ai suoi predecessori. Al momento si acquista a 144 euro, grazie al coupon sconto. Con una memoria RAM da 2 GB e una ROM da 32 GB, il TicWatch Pro 5 assicura un’esperienza utente senza intoppi, consentendo di passare tra le applicazioni e le funzionalità con la massima rapidità. Supporta i pagamenti NFC, con Google Pay e Google Wallet. Una delle caratteristiche più impressionanti è la sua tecnologia di ricarica rapida. Con la capacità di passare dallo 0 al 65% in soli 30 minuti, il dispositivo elimina le preoccupazioni legate alla durata della batteria. Monta una batteria da 628 mAh che offre un’autonomia di 80 ore. Il TicWatch Pro 5 propone un design accattivante, dotato di una corona rotante che permette di navigare facilmente nei menù, potendo scorrere tra le icone, regolare il volume della musica e ingrandire o ridurre le mappe con facilità, TicWatch Pro 5 è dotato di un display a basso consumo OLED. Tra le altre caratteristiche offre resistenza all’acqua fino a 5ATM e oltre 100 modalità sportive professionali. Il GPS integrato, insieme al monitoraggio del sonno, alla saturazione dell’ossigeno nel sangue e al monitoraggio continuo della frequenza cardiaca grazie a un sensore più preciso, offre un quadro completo della salute dell’utente. Solitamente costa quasi 350 euro, ma al momento lo si acquista a meno di 144 euro grazie allo sconto e ad un coupon da selezionare sulla pagina

