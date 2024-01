ESR presenta i caricatori Qi2 con MagSafe al CES 2024

Gli appassionati Apple avranno presto a disposizione una nuovissima serie di accessori MagSafe: ci riferiamo alla collezione Qi2 che ESR sta mostrando in questi giorni alla fiera di Las Vegas, composta da diverse soluzioni che permettono la ricarica (anche multipla) di iPhone, AirPods e Apple Watch in svariati contesti.

Dell’azienda, fondata nel 2009, abbiamo già parlato altre volte: è tra le migliori nel campo degli accessori certificati Apple, forte di una base di 100 milioni di clienti in tutto il mondo. Pensate che nel 2023 è stata quella che ha venduto il maggior numero di accessori certificati MagSafe su Amazon (12 milioni di pezzi).

ESR Qi2 3-in-1 Watch Charger

Della nuova gamma fa parte il Qi2 3-in-1 Watch Charger, una stazione di ricarica progettata specificamente per casa e ufficio che permette di ricaricare contemporaneamente iPhone, AirPods e Apple Watch da una sola postazione (e con un solo caricatore).

In questo modello sia iPhone che Apple Watch vengono ricaricati col MagSafe (rispettivamente a 15 Watt e 5 Watt) e sono sollevati dal piano di appoggio attraverso due supporti separati che mantengono lo schermo leggermente inclinato. Per iPhone significa poter leggere comodamente le notifiche mentre si lavora al computer (ad esempio) mentre con Apple Watch viene garantita la compatibilità con tutti i cinturini, compresi i modelli Loop che non si aprono.

Gli AirPods invece vengono ricaricati sempre senza fili (quindi serve la cover abilitata alla ricarica wireless) a 5 Watt sfruttando la piastra di ricarica a induzione posta sotto il telefono.

ESR Qi2 3-in-1 Travel Charger

Modello del tutto simile al precedente è il Qi2 3-in-1 Travel Charger, che ricarica gli stessi dispositivi – ovvero iPhone a 15 Watt, AirPods a 5 Watt e Apple Watch a 5 Watt – ma è progettato appositamente per chi viaggia.

La struttura infatti è molto più piccola, oltre che leggera, e il sistema ripiegabile permette di renderla largamente compatta in modo da poterla trasportare con più facilità.

Certo non c’è la comodità della versione precedente, anche se sia iPhone che Apple Watch possono essere mantenuti con lo schermo inclinato, ma qui la necessità principale era quella di garantire la ricarica simultanea dei tre dispositivi sfruttando una sola presa di corrente.

ESR Qi2 Car Charger

Del tutto diverso invece è il Qi2 Car Charger, che invece assicura la ricarica in auto con la comodità della tecnologia MagSafe di Apple.

La ricarica è sempre rapida a 15 Watt, e i magneti integrati promettono una grande forza di attrazione (1600 g) per far sì che il telefono resti saldamente incollato nonostante le vibrazioni e i sobbalzi a cui si può andare incontro durante un viaggio in auto.

Il sistema principale di aggancio previsto è per le bocchette di areazione e avviene per mezzo di una clip con presa a 3 punti, ma in confezione c’è anche un supporto alternativo per poggiarlo al cruscotto e far sì che possa quindi essere usato con qualsiasi automobile.

La piastra di aggancio MagSafe è infine sostenuta da un giunto sferico regolabile, così da poter inclinare lo schermo del telefono in tutte le direzioni.

ESR Qi2 mini Wireless Charger

Della linea fa parte anche il Qi2 mini Wireless Charger, un valido sostituto del classico caricatore MagSafe di Apple (con spinta sempre a 15 Watt), in quanto presenta un cavo abbastanza lungo con una copertura in nylon intrecciato e solidi rinforzi ai connettori, per far sì che l’iPhone possa beneficiare della ricarica senza fili ma allo stesso tempo continuare ad utilizzarlo senza curarsi troppo delle contorsioni a cui viene quotidianamente sottoposto il cavetto.

Disponibilità e prezzi

Il Qi2 Car Charger è già elencato su Amazon ma nel momento in cui scriviamo non è segnalato il prezzo; gli altri – promette l’azienda – verranno rilasciati sempre su Amazon nei prossimi mesi.

