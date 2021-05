ESR, il porta AirTag in pronta consegna che non vi costa come AirTag

Se le custodie per AirTag di Apple vi sembrano belle ma esageratamente care potete rivolgervi alle tante alternative che stanno arrivando sul mercato dall’estremo oriente. Tra i primissimi prodotti ad arrivare, tanto da essere già disponibili, quelli di ESR che non si fa trovare mai impreparata sui nuovi prodotti Apple.

Il modello che vi segnaliamo, oltre ad essere in pronta consegna ha delle caratteristiche interessanti rispetto alla concorrenza e si distingue per il look minimale e il particolare aggancio che gli permette una notevole versatilità.

ESR porta tag è fatto di un buon silicone morbido di colore nero (o bianco, rosso, blu) che semplicemente incornicia AirTag e lascia libere le due facce mostrando anche l’eventuale personalizzione: ovviamente non può proteggerlo dai graffi che lo renderanno un po’ più “vissuto” ma sicuramente non ne limita la capacità di trasmissione.

Dall’altra parte abbiamo l’anello per le chiavi che non ha la solita struttura ad elica che dovete aprire con le unghie o un cacciavite ma semplicemente con un sistema a molla: questo permette non solo di usarlo come un semplice portachiavi ma anche come un sistema di aggancio rapido per attaccarlo all’interno di una borsa o di qualsiasi oggetto che abbia un occhiello o a sua volta un anello: potete trasferire così AirTag sullo zaino o sulla borsa che usate in giorni diversi o per un viaggio senza grosse difficoltà.

La gomma in silicone può attirare la polvere ma potete pulirla con un semplice panno umido e comunque potete star sicuri che AirTag non esca e sia sempre agganciato al posto giusto.

L’altra caratteristica fondamentale è il prezzo: ESR porta tag in questo momento costa 9,99 € per una coppia in colore nero con prezzi a salire per i modelli abbinati con altro colore e risolve con poco il problema principale di AirTag che non è salutare risolvere da soli con il trapano: la mancanza di un foro di aggancio.

Insomma, versatile, comodo da utilizzare ed economico: pare il perfetto complemento per il tracker di Apple… a noi è appena arrivato, vi aggiorneremo qui sulla sua resistenza a lungo termine.

