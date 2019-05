Estrattore di succo a freddo per frutta e verdura in sconto a 65,79 euro

Volete farvi una estate sana a base di succhi senza ricorrere a prodotti da supermercato con ingredienti non troppo chiari o spendere un cifra ad ogni bicchiere? Perché non comprare una estrattore di succo come quello di Homever, in offerta con un codice a soli 65,79 euro spedizione inclusa.

Questo accessorio da cucina a spremitura lenta non usa lame, bensì separa il succo dalla polpa attraverso la sola spremitura, garantendo così succhi corposi e ricchi di fibre. Si tratta di uno dei prodotti migliori nella sua fascia prezzo, come dimostrano anche i giudizi dei clienti Amazon.

Il suo principale pregio è la potenza (150 W) e la velocità: la rotazione del gruppo è lenta (60 giri al minuto) ma decisa e questo preserva il gusto e le proprie organolettiche dei vegetali e della frutta che viene immessa.

E’ piuttosto silenzioso (60 decibel) e grazie alla sua spremitura lenta mantiene al massimo i nutrienti dei cibi, riducendo al contempo ossidazione e schiuma per poter così offrire succhi subito pronti da bere.

Il prezzo di listino è di 94 euro ma se inserite il codice UE496CUN nel carrello lo potete comprare in offerta per soli 65,79 euro. La spedizione è inclusa nel prezzo.