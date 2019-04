Eufy C1, bilancia impedenziometrica in sconto a 28,79 euro ancora per poco

Eufy C1 è una bilancia che oltre al peso, misura percentuale di massa magra e massa grassa, di acqua nel corpo, la massa ossea e muscolare, oltre a calcolare BMI e BMR, dati che vengono raccolti e mostrati all’interno dell’app per lo smartphone, al quale la bilancia si collega via Bluetooth. Al momento è in offerta con un codice a 28,79 euro spedizione compresa.

Un accessorio di questo tipo può fare la differenza quando si vuole tenere d’occhio lo sviluppo muscolare nel tempo e scoprire se gli allenamenti stanno dando i loro frutti, o se una dieta sta effettivamente riducendo il grasso corporeo come sperato.

Eufy C1 monta un display LED per leggere il peso anche senza abbinarla allo smartphone. E’ realizzata in ABS, il piano di appoggio è in vetro temperato mentre gli elettrodi per le misurazioni sono in acciaio: è alimentata da tre batterie ministilo AAA (incluse in confezione) ed è compatibile sia con smartphone Android, sia con iPhone e iPad.

Questa bilancia è inoltre in grado di monitorare il peso di tutta la famiglia: grazie ai sensori integrati riconosce ciascun componente e archivia i relativi dati in schede separate, consentendo una più precisa analisi dei propri valori. Inoltre sincronizza i dati sull’app Salute di Apple oppure su Google Fit ed è compatibile anche con le applicazioni di terze parti come quella di Fitbit.

Se siete interessati, Eufy C1 si compra su Amazon al prezzo di 36 euro ma al momento si può inserire il codice 3YSR33FC nel carrello prima dell’acquisto e pagarla soltanto 28,79 euro. La spedizione, a cura di Amazon, è compresa nel prezzo. L’offerta scade alla mezzanotte di mercoledì 24 aprile.