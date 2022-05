Coupon sconto da 70€, il robot per la casa Eufy Robovac G10 a solo 199,99€.

Se volete un ottimo robot per la pulizia per la casa facendo anche un affare, andate subito su Amazon dove oggi potete comprare grazie ad un coupon l’Eufy Robovac G10 a solo 199,99€.

Questo robot è l’ideale per appartamenti di piccole o medie dimensioni dove il robot viene fatto operare quotidianamente. Nonostante sia un prodotto di fascia entry level è in grado di fare tutto quello che serve per tenere puliti pavimenti. Tra le sue funzioni

Azione aspirante potente con navigazione “smart”: 2000 Pa ì

Navigazione giroscopica il doppio più efficiente di quella rimbalzo, può ora essere completato in 50 minuti utilizzando robot dotati di sensore giroscopico

Spazza e lava allo stesso tempo

Comando vocale con app compatibile Amazon Alexa o Google Assistant

corpo supersottile per infilarsi sotto mobili e poltrone

Batteria da 100 minuti

Pulizia con ritorno automatico per la ricarica. Quando ha ripristinato la batteria, esce di nuovo da solo per riprendere il lavoro

Rivestimento in vetro temperato antigraffio

Questo robot, prodotto da un’azienda di primaria importanza nel settore, uno dei reali concorrenti di iRobot, Neato ed Ecovacs, costerebbe 269,99 €. Grazie ad un coupon lo comprate oggi a 199,99.

