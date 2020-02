Evento Apple il 31 marzo: iPhone 9 arriva il 3 aprile con gli iPad Pro?

L’evento di lancio di di iPhone 9, l’erede di iPhone SE nel mercato dei low cost, potrebbe tenersi il 31 marzo. Lo sostiene il non propriamente affermato sito tedesco iPhone-Ticker che rimette in circolazione un rumor che indicava appunto nell’ultima o penultima settimana di marzo il debutto del nuovo smartphone.

Un evento Apple a marzo non è una novità: lo scorso anno furono presentati prima nuovi AirPods e ricarica wireless e pochi giorni dopo, i servizi Apple News+, Apple Arcade e Apple TV+. L’anno prima, il 27 marzo erano stati presentati i nuovi iPad e nuove versioni di Pages, Keynote e Numbers. Del resto che iPhone 9 potesse debuttare a marzo era stato ipotizzato fin dallo scorso autunno. Secondo il sito tedesco, iPhone 9 (come si chiamerà quel che per qualcuno continua ad essere denominato iPhone SE 2), dovrebbe debuttare la settimana successiva

L’uscita di iPhone 9 è ormai indicata come imminente da molti osservatori. Pochi giorni addietro erano circolate voci secondo le quali l’avvio della produzione di iPhone 9, che resterà in commercio insieme a iPhone 11 e iPhone 11 Pro e anticiperà il lancio del presunto iPhone 5G 2020, era prevista per il 10 febbraio ma l’attività è stata rimandata per vi dlla questione coronavirus con Foxconn che avrebbe preso in considerando di spostare la produzione di alcuni dispositivi Apple in India e Taiwan.

Resta da vedere che cosa potrebbe arrivare sempre in quell’evento è da vedere. Secondo qualcuno alla fine marzo potremmo avere anche i nuovi iPad Pro 2020, indicati come i primi iPad con connettività 5G; solo pochi giorni fa infatti le anticipazioni puntavano a questo autunno, a ottobre o settembre, ora invece un nuovo report corrobora l’ipotesi della presentazione con un keynote Apple a marzo. In realtà che questi dispositivi possano essere caratterizzati dalla connettività 5G sembra un po’ ottimistico, anche se è vero che per capacità della batteria, dimensioni e target potrebbe proprio essere un iPad il primo dispositivo 5G.

Nel corso dell’evento non è da escludere e il lancio dei nuovi MacBook Pro 13″ con nuova tastiera, una nuova Apple TV e forse anche il dispositivo “cerca tutto” che Apple sta sviluppando e che doveva, secondo qualcuno, essere lanciato già lo scorso inverno.

Per i nuovi modelli iPhone in arrivo è possibile consultare questo articolo per iPhone 9 come probabilmente si chiamerà il terminale economico atteso entro i primi mesi di quest’anno, invece tutto quello ch è emerso finora sugli iPhone 2020 o iPhone 12 è riassunto in questo articolo.