Facebook ha comprato Giphy, la piattaforma per scovare milioni di GIF animate

Facebook ha acquisito Giphy, una piattaforma sulla quale è possibile trovare milioni di GIF animate. I termini finanziari non sono stati resi noti ma Axios riferisce che l’operazione è costata circa 400 milioni di dollari (poco meno di 400 milioni di euro).

Facebook mira ad integrare Giphy con Instagram, rendendo più semplice la possibilità di incorporare GIF e sticker nelle Storie e nei messaggi diretti di Instagram. Giphy dovrebbe mantenere il suo brand, le sue API e il datahase di immagini GIF rimanere accessibile.

Vishal Shah, vice presidente di Facebook, riferisce che il 50% del traffico di Giphy arriva già dalla famiglia di app di Facebook e metà di questo dal solo Instagram.

“Abbiamo usato le API di Giphy per anni, non solo in Instagram ma nell’app Facebook, in Messenger e WhatsApp”, spiega Shah. “Giphy continuerà a gestire la sua libreria (inclusa la sua raccolta globale di contenuti) e non vediamo l’ora di investire ulteriormente nelle sue tecnologie e relazioni, con contenuti e API per i partner. Le persone potranno continuare a caricare GIF; per gli sviluppatori non cambia nulla e le API dei partner continueranno a funzionare.

Giphy è stata fondata da Alex Chung e da Jace Cooke nel febbraio del 2013. “La comunità creativa di Giphy sarà ancora in grado di creare grandi contenuti”, ha dichiarato ancora Vishal Shah.

