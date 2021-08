Su Facebook tornano chiamate e videochiamate senza Messenger

Facebook si rende indipendente: sta di nuovo aggiungendo funzionalità che consentono di effettuare chiamate e videochiamate nell’app social, senza bisogno di passare obbligatoriamente da Messenger per le funzionalità VoIP, come previsto dal 2014.

Gli utenti in alcune nazioni ora possono effettuare chiamate e videochiamate direttamente dall’app Facebook. Per il momento, Facebook sta testando la funzionalità che dovrebbe ridurre la necessità di passare all’app Messenger.

Messenger e Facebook erano pensate come un’app unica ma dal 2014 sono proposte come app separate rimuovendo le funzionalità di Messenger da Facebook, obbligando gli utenti a scaricare Messenger per funzionalità di messaggistica istantanea o videochat.

Connor Hayes, Director of Product Management di Messenger, come riferisce Bloomberg , ha spiegato che che Facebook sta cominciando a prendere in considerazione Messenger come un servizio anziché un’app indipendente, spiegando che la scelta sarà più evidente nel tempo e che Messenger è considerato il “tessuto connettivo” per consentire alle persone di comunicare indipendentemente dal servizio usato.

Facebook ritiene che una infrastruttura di messaggistica unificata possa permettere di tenere impegnati e coinvolti gli utenti nell’ecosistema di Facebook.

Facebook lo scorso anno ha collegato le chat di Instagram e Messenger, permettendo agli utenti di Instagram di chattare con gli utenti di Facebook e viceversa utilizzando la stessa piattaforma. Recentemente l’Antitrust USA ha presentato una versione rivista della citazione in giudizio nei confronti del social, dopo che a giugno un giudice aveva respinto una prima contestazione riguardo a condotte anti competitive.

La Federal Trade Commission (FTC) e 48 Stati e diversi distretti USA hanno fatto causa a Facebook nel dicembre 2020, accusando quest’ultima di schiacciare i concorrenti più piccoli anche per lo spin-off forzato dei servizi di messaggistica di Instagram e WhatsApp.