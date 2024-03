Tesla economica, CATL collabora per le batterie

Tesla e CATL collaborano sulle batterie per la Tesla economica: il marchio di auto elettriche guidato da Elon Musk utilizzerà attrezzature inutilizzate dal fornitore cinese CATL, impiegandole presso la Gigafactory Nevada.

Il presidente di CATL, Robin Zeng, ha recentemente parlato ai microfoni di Bloomberg News a Hong Kong, confermando che la società fornirà macchinari per batterie allo stabilimento Giga Nevada. Nella recente ntervista Zeng ha parlato anche delle batterie per l’auto economica di Tesla, modello con prezzo di circa 25mila euro – dollari.

C’è sempre spazio per la riduzione dei costi a seconda di quale sia l’obiettivo dell’auto da 25.000$. Se si tratta di robotaxi, non dobbiamo preoccuparci della riduzione dei costi per ogni cella poiché le nostre batterie hanno un ciclo di vita più lungo e quindi il loro costo medio è effettivamente più basso

Tesla ha inaugurato l’espansione da 3,6 miliardi di dollari di Gigafactory Nevada all’inizio di quest’anno: l’espansione aggiungerà al mega stabilimento già esistente ulteriori 4 milioni di piedi quadrati di spazio di produzione, circa 371.000 metri quadrati.

Durante la conferenza sugli utili Tesla del quarto trimestre e dell’intero anno 2023, il direttore finanziario Vaibhav Taneja ha menzionato che l’azienda si concentrerà sulla riduzione dei costi quest’anno con Elon Musk che ha condiviso le sue preoccupazioni riguardo agli alti tassi di interesse che influenzeranno le vendite di auto.

E’ da tempo che Tesla sta costantemente riducendo i costi per rendere i suoi veicoli più accessibili, quindi non sarebbe troppo azzardato pensare che il produttore stia già considerando efficienze nei costi per il suo veicolo elettrico da 25.000 dollari, il modello che verrà utilizzato anche nella sua flotta di robotaxi.

Tesla prevede di perfezionare il processo di produzione di questo EV economico presso Giga Texas. Questa fabbrica ha la sua linea di assemblaggio di batterie 4680, ed è probabile che quella di Giga Nevada aumenterà ulteriormente la produzione, un passo necessario per il veicolo da 25.000 dollari.

CATL sta concedendo in licenza la sua tecnologia per la produzione di batterie a partner come Tesla, addebitando una tassa di royalty. Con la tecnologia di CATL, è più probabile che Tesla aumenti la produzione di celle 4680, riducendo i costi. Peraltro, CATL e Tesla stanno apparentemente lavorando su celle di ricarica rapida, che funzionerebbero bene con l’auto da 25.000 dollari per ora indicata per il 2025.

Le imprese dell’instancabile Elon Musk in questa pagina, invece per le notizie su Tesla si parte da qui. Tutti gli articoli di macitynet che trattano di automobili, veicoli elettrici e mobilità smart sono disponibili nella sezione ViaggiareSmart del nostro sito.