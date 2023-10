Stellantis, nuovi veicoli commerciali e tra le elettriche anche la futura Panda

Stellantis ha presentato Pro One, nuova offensiva strategica del business veicoli commerciali che comprende offerte specifiche di sei marchi del Gruppo: Citroën, FIAT, Opel, Peugeot, Ram e Vauxhall.

L’offerta include furgoni, pickup e soluzioni di micromobilità; propulsori elettrificati di ultima generazione e un ecosistema connesso.

Con il business dei veicoli commerciali – che oggi rappresenta un terzo dei ricavi netti di Stellantis, con 1,6 milioni di unità vendute l’anno – la strategia Pro One dovrebbe aiutare Stellantis a raggiungere gli obiettivi fissati nel piano strategico Dare Forward 2030. Tra questi rientrano il raddoppio entro il 2030, rispetto al 2021, dei ricavi netti dalle vendite di veicoli commerciali, oltre al raggiungimento del 40% di mix di vendite di veicoli elettrici (EV) e la realizzazione di 5 miliardi di euro di ricavi da servizi.

Lunedì 23 ottobre sarà presentata una gamma di furgoni per ogni marchio totalmente rinnovata, con gruppi motopropulsori di seconda generazione a zero emissioni, una soluzione a idrogeno, connettività completa e sistemi di assistenza alla guida autonoma.

Parallelamente, la gamma di prodotti per il Nord America sarà ampliata con i furgoni e i pickup elettrificati di prossima realizzazione, che comprendono il Ram ProMaster EV e il 2025 Ram 1500 REV.

La Panda con la piattaforma della nuova C3

Sette nuovi modelli sono previsti su una piattaforma a basso costo per competere con le auto elettriche (Ev) cinesi che arriveranno in Europa.

Presentando la e-C3, il responsabile per la piattaforma Smart Car, Renaud Tourte, ha riferito che “circa” sette nuove vetture in futuro sfrutteranno questa piattaforma dedicata ai veicoli elettrici, ma utilizzabile anche per creare versioni con motore a combustione interna.

La piattaforma della Citroën e-C3 è la quinta del Gruppo Stellantis. Alla richiesta se la nuova Fiat Panda, prevista per il 2024, sfrutterà questa piattaforma, Tourte ha risposto che “non è del tutto sciocco pensarlo”.

Stellantis ha già previsto di ridurre in futuro il prezzo della e-C3, che potrebbe partire da 20.000 euro per la versione a corto raggio, grazie anche a fornitori e produzioni da Paesi a basso costo e l’adozione di una tecnologia per batterie più economica.

