Fibra e 5G Vodafone: come capire se la tua area è inclusa

Siamo abituati ad utilizzare internet per tutto: fare shopping, prenotare viaggi, lavorare da remoto e ovviamente anche guardare film. Per fare tutto ciò serve un servizio rapido in upload e download, una connessione stabile e ovviamente una copertura illimitata.

Queste sono solo alcune delle caratteristiche di Vodafone Italia, che ormai da tempo ha all’attivo un servizio di copertura Fibra e 5G capillare. Vorresti provare questa tipologia di servizio? Devi sapere che non tutto il territorio italiano rientra nelle aree in cui è attivo, per questo ti invitiamo a verificare la copertura di rete fissa e mobile direttamente dal sito della compagnia.

Attraverso questa pagina non solo capirai se la tua città rientra tra quelle in cui è disponibile il servizio ma potrai anche navigare alla scoperta delle diverse offerte.

Come funziona il nuovo tool

Attraverso una pagina specifica, Vodafone Italia ti permette di navigare fino a comprendere quali comuni siano coperti dal servizio. Ti basterà accedere con un clic al collegamento precedentemente indicato e verificare se il tuo comune è incluso nella copertura fibra o 5G.

Non ci si limita però a capire se il servizio sia attivo, il plus è quello di poter avere accesso diretto a tutte le info legate alla connettività sia fissa che mobile. Potrai conoscere i dettagli della copertura, avendo informazioni sulla copertura 4G e 5G, la velocità e tanti altri dettagli.

Le offerte disponibili

Sul sito internet di Vodafone navigando in questa sezione è anche possibile scoprire quali sono le offerte attive per la tua zona. Dopo aver selezionato il comune e aver verificato le coperture disponibili sia per il fisso che per il proprio smartphone, si potrà navigare tra le tante offerte disponibili per privati o partita IVA.

L’idea è quella di tenere sott’occhio la user experience, fornendo quindi un sistema intuitivo e facile da utilizzare per poter individuare la migliore soluzione in base alle coperture a disposizione nella propria zona.

Perché puntare sul 5G se la tua zona è coperta?

Vuoi sapere i motivi per cui il 5G è una connessione più interessante e vantaggiosa per te? Rispetto alle proposte precedenti, come il 4G, risulta molto più rapida ma offre anche performance di banda decisamente migliori come download e upload più rapidi e la riduzione quasi a zero del buffering. Si tratta quindi di una soluzione ad hoc per chi gioca in streaming ma anche per chi ama guardare video e film.

Perché scegliere una copertura a fibra per casa?

Se invece stai valutando un’opzione più performante per il fisso devi sapere che la fibra è la soluzione più valida al momento è senza dubbio la fibra che risulta veloce confrontata all’ADSL. Ma non solo, è stato dimostrato anche una riduzione di interruzioni del servizio rispetto all’ADSL: non vengono infatti influenzati i segnali da perturbazioni o altre problematiche climatiche.

Se vuoi velocizzare la tua connessione, trovare una migliore offerta per mobile o magari per la tua rete fissa dai un’occhiata al sito Vodafone Italia: considera le opzioni migliori di copertura per la tua zona e individua l’abbonamento più vantaggioso per le tue esigenze.