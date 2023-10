Apple ha presentato in Cina un iPad di 10ª generazione con eSIM

Nella Cina continentale Apple ha annunciato nella giornata del 17 Ottobre un iPad di 10ª generazione aggiornato con supporto eSIM.

Il dispositivo sarà disponibile per i pre-ordini nei territori sotto il diretto controllo della Repubblica Popolare Cinese, a partire dal 19 ottobre, e disponibile dal 25 ottobre.

A riferirlo è il sito Macrumors, spiegando che l’unico operatore supportato è per ora China Unicom, come si evince da un documento di supporto tecnico di Apple nel quale si fa riferimento all’iPad di 10ª generazione (Wi-Fi + Cellular) con il model number A3162. Tutti gli altri iPad e iPhone venduti nella Cina continentale non offrono supporto eSIM.

Nel documento di supporto di Apple nel quale si fa riferimento all’iPad di 10ª generazione con eSIM per la Cina Continentale, è spiegato come effettuare l’attivazione l’eSIM con piani dati cellulare in altre nazioni quando si viaggia.

L‘eSIM, lo ricordiamo, è un metodo d’accesso ai servizi dati e di telefonia cellulare che non richiede la presenza di una SIM fisica. A differenza di una carta SIM tradizionale, di cui rappresenta un’alternativa, questa è un circuito integrato saldato nel dispositivo su cui è montata per questo motivo non è fisicamente rimovibile. Una volta attivata permette a un dispositivo di potersi registrare e accedere alle reti mobili.

Nelle settimane scorse si attendeva per il 17 Ottobre un annuncio di Cupertino su nuovi modelli iPad ma allo stato delle cose questa sembra l’unica altra novità in arrivo su un’area ristretta del mercato globale di Apple mentre la terza generazione di Apple Pencil, dotata di USB-C sarà disponibile in tutto il mondo: ne parliamo in dettaglio su questa oagina.

Partendo da questo indirizzo trovate tutti i nostri articoli che parlano di eSIM, come utilizzarle nei viaggi in USA, come installare quella di Iliad, ecc.