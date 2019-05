File hub tuttofare, funziona anche come router 5G: sconto a 44,99 euro spedito

Il file hub di RavPower è un dispositivo tuttofare che funziona da NAS wireless ed è in grado di leggere i dati contenuti in dischi e chiavette USB, schede SD trasformandosi in un dispositivo di MediaShare, fa anche da batteria d’emergenza e trasforma una rete cablata in una rete wireless operando perfino da router 5G. Potete comprarlo in offerta a 44,99 euro spedizione compresa.

Questo accessorio è davvero universale:

Un utente iPhone, iPad o Android lo può usare come una interfaccia per collegare un disco esterno o una chiavetta USB al dispositivo, riproducendone i contenuti.

Gli stessi utenti possono acquisire foto o video, oppure scaricare foto e video in schede SD, chiavette o dischi

Può essere usato come router mobile: una volta connesso ad una rete Wi-Fi potremo usarlo per distribuire Internet fino a cinque dispositivi

La batteria interna da 6.700 mAh può ricaricare un dispositivo

Può essere usato come NAS wireless; collegando un qualunque supporto di memorizzazione, apparirà su Mac o PC come disco condiviso

Lo si può collegare alla rete cablata di casa o di un hotel per avere una rete wireless.

Può trasformarsi anche il modem router 5G inserendo una scheda SIM con piano dati al suo interno.

Può effettuare il backup del contenuto di una scheda SD su un hard disk portatile con il clik di un tasto senza dover collegare un computer per effettuare l’operazione.

Questo accessorio normalmente costa 60 euro ma usando il codice K4WP4AGA lo si compra in sconto a 44,99 euro. La spedizione è inclusa nel prezzo.