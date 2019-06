FIMI A3, il drone low cost Xiaomi ad un prezzo pazzesco: solo 260 euro

Disponibile ad un prezzo eccellente lo Xiaomi Fimi A3: si tratta del nuovo drone della casa cinese, dalle dimensioni più compatte e portatili, che stupisce già per un elemento, il prezzo. Al momento infatti si ordina a 260 euro circa.

Il drone Xiaomi propone una fotocamera 1080P con processore ISP Ambarella e sensore CMOS, in grado di raggiungere ottime qualità, come mostrato nei primi test emersi su YouTube.

La camera è montata su un gimbal a 2 assi, mentre il terzo asse sembra stabilizzato via software, un po’ come avviene nello Spark DJI, il principale concorrente di questo Fimi A3.

Fimi A3 vanta un design minimale ed elegante, come da tradizione Xiaomi, con un corpo leggero, che pesa appena 162 grammi. Propone eliche a sgancio rapido, motori brushless, e tempi di volo fino a 25 minuti, grazie alla batteria da 2000mAh.

Viene fornito con un radiocomando che offre range di volo fino a 1 km. Il telecomando è dotato di schermo LCD, così che non sarà necessario uno smartphone per pilotare il velivolo in FPV: è tutto pronto all’uso.

La risoluzione dello schermo è di 480 x 272, su una diagonale da 4,3 pollici, e propone una batteria di 2950 mAh con circa 2,5 ore di funzionamento. Il drone registra in Full HD a 30 FPS con un bitrate massimo di 60 Mbps, e scatta foto a 8MP 3264 x 2448. Le eliche sono a sgancio rapido, con una lunghezza di 19 centimetri e passo da 3,6 pollici.

Il Fimi A3 è in offerta lancio a 260 euro circa cliccando su questo link.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.