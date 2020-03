Sonos mantiene efficienti i vecchi prodotti e annuncia SONOS S2, nuovo OS e nuova App

Grosse novità in arrivo da Sonos a Giugno, lo confermano le comunicazioni su SONOS S2, una seconda fase di implementazione dei servizi e delle App che permetterà allo stesso tempo di dividere la vecchia linea dalla nuova senza perdere le funzionalità dell’installato.

Di fatto tutti i prodotti Sonos che saranno introdotti dopo Maggio 2020 utilizzeranno esclusivamente eseguiranno esclusivamente il software e l’app S2, per ottenere nuove esperienze d’ascolto, una maggiore personalizzazione e l’uso di formati audio ad alta risoluzione per musica e home theater.

Grazie alla dotazione hardware degli speaker più recenti Sonos S2 permetterà l’ascolto con una Ampiezza di banda audio aumentata, che consente tecnologie a risoluzione più elevata per la musica e l’home theater. Saranno introdotte nel software di controllo nuove funzionalità e miglioramenti nell’uso, che faciliteranno l’accesso alla musica e ai contenuti personali a partire da Giugno.

La maggior parte dei prodotti Sonos recenti sarà compatibile con S2. Se tutti i prodotti nell’installazione del cliente sono compatibili, sarà possibile scaricare l’app Sonos S2 Controller e iniziare ad utilizzarla a pieno quando sarà disponibile a Giugno 2020.

Alcuni dei prodotti più vecchi (come la vecchia versione di AMP) non hanno purtroppo memoria sufficiente o potenza di elaborazione per essere compatibili con S2 e saranno quindi utillizzabili ancora con l’applicazione corrente già utilizzata dai clienti, che verrà rinominata Controller Sonos S1 negli App Store.

La nuova App compatibile con SONOS S2 si chiamerà semplicemente “Sonos”.

Ricordiamo che a fine 2019 erano stati definiti come “Legacy” i seguenti prodotti:

Bridge Connect – (costruito tra 2011-2015) Connect:Amp – (costruito tra 2011-2015) CR200 Play:5 (Gen1) ZP80 ZP90 ZP100 ZP120

Ecco quindi cosa accadrà in funzione del diverso mix di prodotti Sonos che l’utente potrebbe avere nella propria installazione.

Se l’utente ha solo dispositivi S1 compatibili nel suo sistema

Non dovrà fare nulla: continueranno a funzionare come fanno oggi sull’app S1 Controller. Riceverà comunque correzioni di errori e patch di sicurezza e Sonos lavorerà con i propri partner per mantenere i servizi musicali e vocali il più a lungo possibile. Tuttavia, non sarà possibile aggiungere futuri dispositivi Sonos al sistema S1.

Se l’utente ha solo dispositivi compatibili S2 nel suo sistema,

Tutto ciò che deve fare è scaricare la nuova app S2 quando sarà disponibile a Giugno: il sistema si aggiornerà automaticamente sul nuovo sistema operativo Sonos e pronto per nuovi prodotti e nuove funzionalità.

Se l’installazione ha un mix di prodotti vecchie e nuovi ci saranno quattro opzioni

1. Rimuovere i prodotti solo – S1 dal sistema. Con solo i prodotti compatibili S2 rimasti, si potrà scaricare la nuova app Sonos a Giugno.

2. Scambiare i prodotti solo – S1 con i loro equivalenti S2 compatibili. Per i clienti che scelgono questa opzione, Sonos continua a offrire uno sconto del 30% nell’ambito del programma di permuta.

3. Eseguire ilsistema esistente sull’app S1. L’utente riceverà comunque correzioni di errori e patch di sicurezza e Sonos lavorerà con i propri partner per far funzionare i servizi di musica e vocali il più a lungo possibile.

4. Separare il sistema in due. Sonos pubblicherà istruzioni dettagliate in seguito. Non sarà possibile raggruppare un sistema S1 con un sistema S2.