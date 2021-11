Fire TV Stick al minimo storico, tutti i TV diventano smart con 18,99€

Oggi potete fare diventare “smart” ogni Tv spendendo solo 18,99 euro (o 22,99 euro con il nuovo telecomando). È questo il prezzo in sconto della Fire TV di Amazon presentata al prezzo più basso di sempre. Stiamo parlando della Fire TV Lite un prodotto basico ma che fa tutto quel che serve per fruire in modo moderno di ogni televisore che sia dotato di una porta HDMI.

La Fire TV usa proprio la porta HDMI e una rete Wifi per convogliare allo schermo, video da una serie di applicazioni per il video (tra cui Amazon Prime, Disney Channel, Apple TV+, YouTube, programmi TV, notiziari ed eventi sportivi in diretta da DAZN, RaiPlay ecc.) senza ricorrere al computer o ad altri dispositivi esterni. Il microfono consente di far partire e controllare la riproduzione di contenuti, cercare titoli di film, serie TV, app e giochi. Essendo compatibile con Alexa può anche riprodurre della musica, rispondere alle domande, leggere le ultime notizie, controllare le previsioni del tempo e impostare una sveglia.

Oltre alla versione Lite è in sconto anche la Fire TV con nuovo telecomando. Spendendo qualche euro (22,99 invece che 18,99) avrete un dispositivo che permette l’accesso diretto a canali come Amazon Prime, Netflix e Disney+ con la semplice pressione di un tasto e in più ha una migliore gestione della tv collegata.

Infine in sconto c’è anche la nuova Fire TV Stick 4K Max che ha più memoria interna, riproduce contenuti in 4K ha WiFi 6 e un processore molto più veloce. La pagate solo 33,99 euro (invece che 59,99)