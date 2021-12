CES 2022, Skinetic è la giacca aptica per Realtà Virtuale che proietta nel metaverso

Torna l’appuntamento con la più grande fiera mondiale dedicata all’innovazione. L’edizione 2022 del Consumer Electronics Show (CES) si svolgerà dal 5 all’8 a Las Vegas. Tra le innovazioni presentate, la giacca aptica di Actronika promette di suscitare scalpore: Skinetic permette agli utenti di provare una nuova generazione di realtà virtuale immersiva perché offre la possibilità di provare le stesse sensazioni del mondo reale in ogni interazione nel mondo virtuale.

Actronika – startup parigina che vanta anni di esperienza nell’ambito delle tecnologie aptiche – ha creato un dispositivo che promette di offrire sensazioni alla stregua di quelle che si provano in situazioni reali, nell’ambito di esperienze di Realtà Virtuale. L’accessorio (adattabile a varie misure e lavabili) è utilizzabile in ambito gaming e training, promettendo di offrire sensazioni reali quali: la pioggia che cade durante una tempesta, il vento che arriva stando in piedi vicino a un bordo della scogliera, l’impatto di proiettili nelle simulazioni di giochi da guerra.

Questa sorta di gilet integra 20 attuatori vibrotattili che consentono di generare tutta una serie di vibrazioni, in grado di offrire secondo il produttore il 100% di tutte le sensazioni vibrotattili percepibili dall’uomo.

Un “motore” dedicato (Unitouch Engine) semplifica l’integrazione con giochi e altre app VR ed è disponibile per gli engine grafici Unity3D e Unreal Engine.

L’accessorio sarà disponibile per i preordini a partire dal 22 marzo 2022 dopo una campagna su Kickstarter. Maggiori informazioni dovrebbero arrivare in concomitanza del CES di Las Vegas.