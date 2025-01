Apple ha attivato donazioni per le operazioni antincendio a Los Angeles

Il CEO di Apple, Tim Cook, ha fatto sapere che l’azienda da lui guidata ha attivato donazioni a supporto delle operazioni antincendio nell’area di Los Angeles, da giorni alle prese con incendi che si sono sviluppati a partire da martedì e si sono estesi velocemente a causa del forte vento e di un basso livello di umidità.

“La devastazione causata dagli incendi a Los Angeles è straziante”, ha scritto Cook. “Grazie agli incredibili vigili del fuoco, ai soccorritori e tutti quelli che partecipano agli aiuti per i vostri sforzi eroici. Apple farà una donazione a sostegno delle vittime e degli sforzi di recupero sul campo”.

Nel momento in cui scriviamo sono morte sette persone, 180.000 persone sono state evacuate, e altre 200 mila persone sono state avvertite che farebbero meglio a lasciare le proprie case.

The devastation caused by the fires in Los Angeles is heartbreaking. Thank you to the incredible firefighters, first responders, and all those assisting for your heroic efforts. Apple will be donating to support the victims and recovery efforts on the ground. https://t.co/9ry0olSQFh

— Tim Cook (@tim_cook) January 9, 2025