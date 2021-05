Fisker sta costruendo una papamobile elettrica

La startup di veicoli elettrici Fisker ha svelato che realizzerà la prima papamobile completamente elettrica, utilizzando una versione modificata del suo prossimo SUV Ocean. I designer Henrik Fisker e Geeta Gupta-Fisker (moglie e co-fondatrice di Fisker) hanno presentato a Papa Francesco le immagini del progetto durante un incontro in Vaticano avvenuto nei giorni scorsi.

Le immagini mostrano un SUV Ocean bianco con la classica cupola di vetro in cima che permetterebbe al papa di salutare il pubblico. L’azienda spiega che consegnerà il veicolo già l’anno prossimo, mentre la versione normale del SUV Ocean dovrebbe essere lanciata verso la fine del 2022. Tradizionalmente, le “papamobili” ufficiali sono prodotte da Mercedes-Benz e devono essere adeguatamente blindate e dotate di vetri antiproiettile. Non è chiaro esattamente come il Vaticano utilizzerebbe il SUV elettrico di Fisker.

Tuttavia, il Papa viene trasportato in tutti i tipi di veicoli modificati durante i suoi viaggi e ha persino utilizzato auto elettriche a zero emissioni. Il Vaticano è stato dotato di un furgone elettrico Renault Kangoo nel 2012, ma sono stati utilizzati per trasporti meno ufficiali, come l’attrezzatura intorno al Palazzo dei Papi in estate. Papa Francesco è stato trasportato in Giappone a bordo di una Toyota Mirai a idrogeno nel 2019. Mercedes-Benz ha persino realizzato papamobili ibride.

Esistono già immagini photoshoppate molto divertenti che mostrano Papa Francesco a bordo di Ocean di Fisker. Henrik Fisker è noto per aver progettato vetture Aston Martin, la BMW Z8 e per aver lavorato per un breve periodo in Tesla, poi abbandonata dopo aver fondato la Fisker Automotive, dove ha progettato un’auto sportiva ibrida chiamata Karma, anche se l’azienda ha avuto molti problemi con le batterie che alimentavano l’auto, alla fine fallita.

Da allora Fisker ha orientato la sua nuova startup verso SUV elettrici molto più convenienti e presumibilmente sostenibili. La società è stata recentemente quotata in borsa in una fusione SPAC e ha raccolto quasi un miliardo di dollari, oltre a stringere un accordo con il gigante dell’elettronica taiwanese Foxconn per costruire un “veicolo elettrico personale” ancora più piccolo e conveniente.

Così il fondatore della società commenta l’idea della nuova papa mobile:

Mi sono ispirato leggendo che Papa Francesco è molto attento all’ambiente e all’impatto del cambiamento climatico per le generazioni future. L’interno del trasporto papale Fisker Ocean conterrà una varietà di materiali sostenibili, compresi i tappeti realizzati con bottiglie di plastica riciclate dall’oceano.

