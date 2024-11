Fly Me to the Moon – Le due facce della Luna dal 6 dicembre su Apple TV Plus

Pubblicità

Apple Original Films ha fatto sapere che film Fly Me to the Moon – Le due facce della Luna del 2024 diretto da Greg Berlanti sarà disponibile in streaming su Apple TV+ dal 6 dicembre 2024.

Il film è una brillante commedia drammatica ambientata sullo sfondo dello storico allunaggio dell’Apollo 11 della NASA. Di seguito la trama: Volano scintille quando l’esperta di marketing Kelly Jones (Scarlett Johansson), assunta per ridare lustro all’immagine pubblica della NASA, porta scompiglio nel già difficile compito del direttore del lancio Cole Davis (Channing Tatum). Quando la Casa Bianca decide che la missione è troppo importante per fallire, Jones viene incaricata di inscenare un finto allunnaggio come piano di riserva ( da mandare in onda nel caso quello vero non si verificasse), e il conto alla rovescia ha davvero inizio.

La produzione del film era stata annunciata nel marzo 2022, originariamente intitolato “Project Artemis”, con Scarlett Johansson e Chris Evans come protagonisti e Jason Bateman alla regia; tre mesi dopo Bateman lasciò la produzione a causa di divergenze artistiche e fu sostituito con Greg Berlanti. Al posto di Evans è stato scelto Channing Tatum. Le riprse sono iniziate ad Atlanta nell’ottobre 2022; il primo trailer è stato pubblicato ad aprile 2024 e nelle sale italiane è arrivato a luglio 2024.