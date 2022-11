Black Friday, sconto a 123,40€ sul potente speaker JBL Charge 5

Se volete portare la festa con voi, per il Black Friday vi conviene approfittare dello sconto su JBL Charge 5 che scende a 123,40 €.

Questo speaker nasce per accompagnarvi con la musica ovunque. Grazie al design impermeabile all’acqua e alla polvere certificato IP67, Charge 5 resiste a qualsiasi condizione. Grazie a PartyBoost, è possibile collegare più diffusori compatibili con JBL PartyBoost per ottenere un audio in grado di soddisfare qualsiasi pubblico. Con colori nuovissimi ispirati alle ultime tendenze della moda urbana, è grandioso nell’aspetto e nel suono.

JBL sottolinea il suono modulato dalla tecnologia Original Pro Sound, i suoi driver a lunga escursione, un tweeter separato e doppi radiatori JBL Bass. Fino a 20 ore di riproduzione e un comodo powerbank per mantenere i vostri dispositivi carichi e lasciare che la festa continui per tutta la notte.

Tra le caratteristiche tecniche

Trasduttore: woofer 52×90 mm,

tweeter 20 mm

Potenza di uscita nominale: 30 W RMS woofer, 10 W RMS tweeter

Risposta in frequenza: 65 Hz–20 kHz

Tempo di carica della batteria: 4 ore (5 V / 3 A)

Questo speaker costerebbe 200 euro. In occasione del Black Friday lo pagate solo 123,40 €