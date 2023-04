FLY WING FW450, elicottero drone per giochi acrobatici

Se vi piacciono i droni ma non volete comprare il solito modello che hanno ormai tutti, stupite i vostri amici e voi stessi con FLY WING FW450, che vi permetterà di sperimentare lo stesso divertimento e acrobazie mai viste prima grazie alla sua particolare forma che replica piuttosto fedelmente aspetto e stile di volo dell’elicottero.d

Non è quindi un quadricottero come i soliti droni, ma si solleverà in aria (e farà anche tante altre cose) attraverso una sola, grande elica, accompagnata nei movimenti da una più piccola all’estremità della coda, che è costruita in fibra di carbonio 3K da 18 millimetri.

Questo fa sì che il veivolo, costruito per il resto principalmente in plastica, risulti al contempo solido ma molto leggero (siamo sugli 800 grammi senza batteria), una caratteristica molto importante non solo nei veivoli di questo tipo ma soprattutto su questo modello che, oltre a librarsi in aria, promette di effettuare capriole, rotazioni e un volo perfetto a testa in giù con estrema agilità.

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, usa una batteria removibile da 2.200 mAh che promette fino a 15 minuti di volo ininterrotto e il controller incluso in dotazione permette di guidare il veivolo fino a 1 chilometro di distanza. E niente paura: se lo perdete di vista, grazie al GPS incorporato basterà pigiare un pulsante e l’elicottero tornerà autonomamente indietro fino a raggiungere la posizione del controller.

L’elicottero è piuttosto grande (è lungo 88 centimetri, alto 22 e largo 11), perciò per trasportarlo più facilmente tramite la valigetta (anch’essa inclusa nel prezzo) la coda si smonta, in modo da poterlo riporre in sicurezza e occupando uno spazio ridotto.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, lo trovate attualmente in vendita a 653,71 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.